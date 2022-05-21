Чтобы не перекосило лицо: Логунова показала новые губы

Блогерша делиться своим досугом с подписчиками.
Украинская блогерша и экс-супруга актера Дмитрия Ступки Полина Логунова, которая пригрозила бывшему мужу в социальной сети большим разоблачением, рассказала о своей жизни в США с новым женихом, а также показала, как она сделала губы.
Блогерша поделилась, что ей было тяжело найти себе специалиста, который бы сделал губы как надо. Она говорит, что искала врача-хирурга, а не просто косметолога.
Отметим, что Логунова недавно получила предложение руки и сердца от своего американского бойфренда, о чем она тут же похвасталась в соцсети.
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Она также фотографировала его за смартфоном, комментируя, как она кайфует, когда мужчина работает. "Если вы понимаете о чем я", - иронизировала блогер.
Напомним, ранее Дмитрий Ступка рассказал, почему отсиживается за границей, пока в Украине идет война с россией.