Чтобы не перекосило лицо: Логунова показала новые губы

Полина Логунова делиться деталями новой жизни / instagram.com/polinalogunova

Украинская блогерша и экс-супруга актера Дмитрия Ступки Полина Логунова, которая пригрозила бывшему мужу в социальной сети большим разоблачением, рассказала о своей жизни в США с новым женихом, а также показала, как она сделала губы.

Блогерша поделилась, что ей было тяжело найти себе специалиста, который бы сделал губы как надо. Она говорит, что искала врача-хирурга, а не просто косметолога.

Отметим, что Логунова недавно получила предложение руки и сердца от своего американского бойфренда, о чем она тут же похвасталась в соцсети.

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Она также фотографировала его за смартфоном, комментируя, как она кайфует, когда мужчина работает. "Если вы понимаете о чем я", - иронизировала блогер.

Напомним, ранее Дмитрий Ступка рассказал, почему отсиживается за границей, пока в Украине идет война с россией.