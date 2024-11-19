"Что же с тобой стало": в сети застыдили солистку популярной российской группы

На российскую певицу Еву Польну вызверились пользователи Инстаграмм.

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Ева Польна изменилась до неузнаваемости / Коллаж Главред, фото Instagram/polnaeva_official

Вы узнаете:

Что написали пользователи певице

Как сильно она изменилась

В сети появилось видео-обращение российской певицы и популярной солистки 90-х "Гости из будущего" Евы Польны.

Видео с ее приглашением на концерты опубликовал российский пропагандистский Instagram-канал Showbusiness 24.

видео дня

Между тем, пользователи социальной сети решили, что певица плохо выглядит и стала практически неузнаваемой. они стали писать в комментариях, что ей нужно изменить в своей внешности.

Одни считали, что певице надо похудеть и начать следить за собой. "Хотелось бы чтобы Ева Польна привела себя в порядок свою фигуру", "Тётка, а могла бы и похудеть", "Евочка, что же с тобой стало то", - пишут недовольные комментаторы.

Пользователи захватили Еву Польну / Скриншот Instagram

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Ранее Главред писал о том, что Ева Польна и ее бывший бойфренд Денис Клявер воссоединились на одном столичном музыкальном мероприятии. За кулисами с удовольствием позировали фотографам вдвоем, чем и спровоцировали слухи о возобновившемся романе.

Ранее также сообщалось, что певица решилась на вмешательство пластических хирургов. Певица хотела сделать пластическую операцию по уменьшению желудка, чтобы похудеть.

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Кто такая Ева Польна Ева Польна - российская певица, композитор и автор песен. Известна как солистка поп-группы "Гости из будущего". После распада группы выпустила несколько сольных альбомов. Лауреат премии "Золотой граммофон" и фестиваля "Песня года". В качестве специального гостя участвовала в фестивале "Жара", пишет Википедия.

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