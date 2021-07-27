"Что за пожар": Ани Лорак не вместила аппетитные формы в крошечное бикини

Ани Лорак / instagram.com/anilorak/

Певица Ани Лорак часто хвастается перед поклонниками шикарной внешностью и показывает фото со своего отдыха.

В очередной раз после того, как она приехала в Украину, она показала соблазнительные формы из бассейна в Турции, показав во всех ракурсах внушительные прелести и тонкую талию, присев на бортике бассейна и плавая в прозрачной воде.

"Согреваемся лучами солнца! Настраиваемся на позитив!", - пишет она.

Ани Лорак / instagram.com/anilorak/

Ани Лорак / instagram.com/anilorak/

Ани Лорак / instagram.com/anilorak/

Ани Лорак / instagram.com/anilorak/

"Какая красотка, просто Дива", "Очень горячо, хорошего вам отдыха, любим", "Нереальная красивая. Какой загар", "Красотка! Секси! Хорошего вам отдыха и настроения", "Любимая люблю тебя очень очень очень", "Каролина Мирославовна, а что за пожар вы здесь устроили? Требуем больше фотографий с отдыха, будем согреваться лучами солнца вместе с вами", - пишут в комментариях.

Ранее почти голая Анна Богдан похвалилась красотой на горячем фото.