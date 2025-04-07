Где и когда попрощаются со звездой "За двумя зайцами" Таисией Литвиненко

Вкратце:
- Таисия Литвиненко умерла 6 апреля 2025 года
- Похоронят артистку 8 апреля
6 апреля, через два месяца после своего 90-летия ушла из жизни Таисия Литвиненко - украинская актриса кино и театра, режиссер-постановщик и педагог. Трагическую для украинской культуры новость сообщил сын артистки, актер Назар Стригун.
Сегодня в Facebook он рассказал, где и когда похоронят Таисию Литвиненко. Парастас состоится 7 апреля в 19:00 в Храме Святой Троицы Украинской греко-католической церкви. Там же 8 апреля в 12:00 начнется отпевание. Похоронят Таисию Иосифовну на Лычаковском кладбище.
Таисия Литвиненко известна, прежде всего по ролям в фильмах "Назар Стодоля", "Максим Перепелица", "За двумя зайцами". 60 лет, до самой своей смерти, она служила в Львовском национальном академическом украинском драматическом театре имени Марии Заньковецкой. На счету актрисы более 90 театральных представлений, яркие роли в кино и телеспектаклях.
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За двумя зайцами
"За двумя зайцами" - украинский советский художественный комедийный фильм по мотивам одноименной комедийной пьесы Михаила Старицкого. Премьера фильма состоялась 21 декабря 1961 года в Киеве. Занимает 17-ю позицию в списке 100 лучших фильмов в истории украинского кино, сообщает Википедия. В 1999 году фильм получил Государственную премию Украины имени Александра Довженко.
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