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Где и когда попрощаются со звездой "За двумя зайцами" Таисией Литвиненко

Анна Подгорная
7 апреля 2025, 19:11
792
Семья легендарной "Химки" рассказала про похороны актрисы.
Умерла Таисия Литвиненко
Умерла Таисия Литвиненко - где и когда похоронят актрису / коллаж: Главред, фото: Facebook Таїсія Литвиненко

Вкратце:

  • Таисия Литвиненко умерла 6 апреля 2025 года
  • Похоронят артистку 8 апреля

6 апреля, через два месяца после своего 90-летия ушла из жизни Таисия Литвиненко - украинская актриса кино и театра, режиссер-постановщик и педагог. Трагическую для украинской культуры новость сообщил сын артистки, актер Назар Стригун.

Сегодня в Facebook он рассказал, где и когда похоронят Таисию Литвиненко. Парастас состоится 7 апреля в 19:00 в Храме Святой Троицы Украинской греко-католической церкви. Там же 8 апреля в 12:00 начнется отпевание. Похоронят Таисию Иосифовну на Лычаковском кладбище.

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Таисия Литвиненко известна, прежде всего по ролям в фильмах "Назар Стодоля", "Максим Перепелица", "За двумя зайцами". 60 лет, до самой своей смерти, она служила в Львовском национальном академическом украинском драматическом театре имени Марии Заньковецкой. На счету актрисы более 90 театральных представлений, яркие роли в кино и телеспектаклях.

Умерла Таисия Литвиненко
Умерла Таисия Литвиненко - где и когда похоронят актрису / facebook.com/na3ar

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За двумя зайцами

"За двумя зайцами" - украинский советский художественный комедийный фильм по мотивам одноименной комедийной пьесы Михаила Старицкого. Премьера фильма состоялась 21 декабря 1961 года в Киеве. Занимает 17-ю позицию в списке 100 лучших фильмов в истории украинского кино, сообщает Википедия. В 1999 году фильм получил Государственную премию Украины имени Александра Довженко.
По сюжету повеса Свирид Голохвостый (называет себя Голохвастов) решает улучшить свое финансовое положение за счет брака с богатой наследницей. Но душа его лежит к простой девушке Гале, чья предприимчивая мать решила взять счастье дочери в собственные руки.

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