Почти голая Анна Богдан похвалилась красотой на горячем фото

Анна Богдан / instagram.com/hannastorozhuk/

Девушка Холостяка из 11 сезона Анна Богдан время от времени делится яркими фото с отдыха с возлюбленным, и даже может подразнить поклонников обнаженным телом.

В новом посту в Instagram Анна Богдан посветила ягодицами в крошечных белых трусиках-ниточках от бикини, которые идеально подчеркнули ее формы и стройную фигуру, а на плечи накинула черную шаль, довершив образ модными солнцезащитными очками.

"Как считаете, путешествия - это трата денег, или вложение в ваши эмоции?⠀Дико интересно услышать ваше мнение. А завтра, расскажу о своих мыслях. 1 - трата денег. 2 - вложение в эмоции", - пишет она к фото.

Анна Богдан / instagram.com/hannastorozhuk/

Поклонники массово согласились с ней, что второй вариант точно важнее, и посоветовали наслаждаться путешествиями и отдыхом, пока нет детей и обязательств.

Фигуру девушки по достоинству оценили, как и ее модный наряд.

За день фото набрало десятки тысяч лайков, что неплохо при 183 тысячах подписчиков.

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