Что первая жена Аффлека думает про его "цирк" с Джей Ло - СМИ

Гарнер всегда чувствовала незримое присутствие Лопес в своих отношениях с Аффлеком, поэтому и ей сейчас непросто, поговаривает близкое окружение.

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Бен Аффлек и Дженнифер Лопес разводятся - мнение Дженнифер Гарнер / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Бен Аффлек состоял в романтических отношеняих с Дженнифер Гарнер с 2004 по 2015 год (пара развелась лишь в 2018 - прим. редактора). Им удалось сохранить дружеские отношения и вместе активно принимать участие в жизни троих общих детей.

Сейчас Гарнер все чаще упоминают в контексте разрыва Бена Аффлека с его второй женой - Дженнифер Лопес. По слухам именно она поддерживает актера в непростое для него время.

Впрочем, сейчас первая жена Аффлека уже теряет терпение - в прессе о ней начали появляться различные слухи. Да и ей самой не очень приятно быть семейным консультантом для бывшего мужа, который, как ей казалось, всегда сравнивал ее с Джей Ло.

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Об этом инсайдер сообщил изданию Daily Mail - Гарнер пытается отстраниться от ситуации между Аффлеком и Лопес: "Джен недавно сказала все Бену. Что-то вроде: "Извини, но разруливай это сам". Для нее вся ситуация становилась все более неприятной, ведь это возвращало ее собственные воспоминания об их разводе. Она открыла свои двери и свой дом навстречу Джей Ло, потому что движется дальше. Она беспокоится об их детях и то, как вся эта ситуация на них повлияет. Но в конце концов это - не ее цирк... и с нее достаточно играть для своего бывшего мужа и его новой жены роль семейного консультанта".

Кто такой Бен Аффлек? Бен Аффлек - американский актер, режиссер и продюсер. Обладатель многочисленных кинонаград: трех "Золотых Глобусов", двух "Оскаров", двух "SAG Awards", двух "BAFTA" и пр. Также имеет четыре "Золотых малины". Снялся в более чем восьмидесяти фильмах, срежиссировал 35.

Кто такая Дженнифер Лопес Дженнифер Лопес - американская актриса, певица, танцовщица, модельер, продюсер и бизнесвумен. Впервые получила известность в 1991 году в качестве танцовщицы труппы Fly Girl в телешоу In Living Color. Лопес - одна из самых успешных певиц своего поколения, высокооплачиваемая актриса и талантливая бизнесвумен, сумевшая создать модный бренд J.Lo; кроме того, она одна из самых богатых женщин мирового шоу-бизнеса и одна из самых влиятельных персон, говорящих на испанском языке. В середине прошлого года она вновь начала встречаться со своим бывшим возлюбленным Беном Аффлеком. А официальное воссоединение отпраздновали большой фотосессией на яхте украинского коммерсанта Рината Ахметова, которую тот иногда сдает в аренду.

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