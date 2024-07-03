Что первая жена Аффлека думает про его "цирк" с Джей Ло - СМИ

Бен Аффлек состоял в романтических отношеняих с Дженнифер Гарнер с 2004 по 2015 год (пара развелась лишь в 2018 - прим. редактора). Им удалось сохранить дружеские отношения и вместе активно принимать участие в жизни троих общих детей.
Сейчас Гарнер все чаще упоминают в контексте разрыва Бена Аффлека с его второй женой - Дженнифер Лопес. По слухам именно она поддерживает актера в непростое для него время.
Впрочем, сейчас первая жена Аффлека уже теряет терпение - в прессе о ней начали появляться различные слухи. Да и ей самой не очень приятно быть семейным консультантом для бывшего мужа, который, как ей казалось, всегда сравнивал ее с Джей Ло.
Об этом инсайдер сообщил изданию Daily Mail - Гарнер пытается отстраниться от ситуации между Аффлеком и Лопес: "Джен недавно сказала все Бену. Что-то вроде: "Извини, но разруливай это сам". Для нее вся ситуация становилась все более неприятной, ведь это возвращало ее собственные воспоминания об их разводе. Она открыла свои двери и свой дом навстречу Джей Ло, потому что движется дальше. Она беспокоится об их детях и то, как вся эта ситуация на них повлияет. Но в конце концов это - не ее цирк... и с нее достаточно играть для своего бывшего мужа и его новой жены роль семейного консультанта".
Кто такой Бен Аффлек?
Бен Аффлек - американский актер, режиссер и продюсер. Обладатель многочисленных кинонаград: трех "Золотых Глобусов", двух "Оскаров", двух "SAG Awards", двух "BAFTA" и пр. Также имеет четыре "Золотых малины". Снялся в более чем восьмидесяти фильмах, срежиссировал 35.
Кто такая Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес - американская актриса, певица, танцовщица, модельер, продюсер и бизнесвумен. Впервые получила известность в 1991 году в качестве танцовщицы труппы Fly Girl в телешоу In Living Color. Лопес - одна из самых успешных певиц своего поколения, высокооплачиваемая актриса и талантливая бизнесвумен, сумевшая создать модный бренд J.Lo; кроме того, она одна из самых богатых женщин мирового шоу-бизнеса и одна из самых влиятельных персон, говорящих на испанском языке.
В середине прошлого года она вновь начала встречаться со своим бывшим возлюбленным Беном Аффлеком. А официальное воссоединение отпраздновали большой фотосессией на яхте украинского коммерсанта Рината Ахметова, которую тот иногда сдает в аренду.
Голливуд - последние новости:
Ранее 21-летняя дочь Била Гейтса подтвердила роман с внуком легендарного музыканта. Фиби явилась на свой выпускной из престижного университета в компании наследника именитого семейства.
Также стало известно, что у звезды "Дневника памяти", 94-летней актрисы Джины Роулендс, диагностировали болезнь Альцгеймера. Об этом прессе сообщил сын артистки.
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