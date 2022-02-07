"Что он с ней творит": стилист Пугачевой нарядил певицу в дерзкий образ с золотым ошейником

Алла Пугачева / Instagram

Российская певица Алла Пугачева предстала перед поклонниками и коллегами в новом дерзком и необычном образе.

Дизайнер примадонны Игорь Гуляев опубликовал видео с певицей, примерившей нестандартные аксессуары.

Алла Борисовна позирует в короткой меховой шубе изумрудного оттенка, которую она дополнила огненно-оранжевой "лохматой" шляпой, похожей на торшер, и массивной золотой цепью-ошейником.

"Ну, как вам мой образ? Круто? Сейчас начнут говорить: "Что он с ней творит!?" По-моему, прелестно. Неужели, я так осмелюсь выйти? Осмелюсь!", – заявила артистка.

А вот поклонника очень понравился образ 71-летней певицы,

Реклама

"Супер!", "Огонь", "Какая девушка модная, просто бомба", "Все отлично, хулиганьте", – пишут в комментариях.

Как ранее писали, Максим Галкин показал Пугачеву в спортивном костюме. Певица выглядит в свои годы превосходно.

Читайте также: