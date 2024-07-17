Что будет с телом Шеннен Доэрти после смерти - необычный план покойной актрисы

Шеннен Доэрти хотела воссоединения с близким человеком.

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Шеннен Доэрти умерла - как Шеннен Доэрти распорядилась своим прахом / коллаж: Главред, фото: instagram.com/missbowiedoherty, instagram.com/theshando

Американская актриса Шеннен Доэрти умерла от рака молочной железы 13 июля 2024 года. Тяжелая болезнь медленно высасывала из нее жизненные силы целых 9 лет.

Впрочем, время борьбы с онкологией артистка потратила с пользой. Помимо того, что она хотела прожить каждый свой миг на все 100%, она не забывала и о том, что рано или поздно ее не станет. Она готовилась к смерти, хоть и отчаянно хотела жить. Поэтому при жизни Шеннен успела сделать несколько важных дел, чтобы после ее ухода ее семье не пришлось заниматься этим.

В частности, в январе, когда Доэрти узнала про метастазы в мозге, в своем подкасте "Let's Be Clear" она рассказала, как нужно поступить с ее телом после смерти. Например, звезда отказалась от погребения.

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Шеннен заявила, что хочет быть кремированной, и чтобы ее прах был смешан с прахом ее покойного отца и любимой собаки Боуи, которая пережила свою хозяйку. Кроме того она позволила своему близкому другу и исполнителю ее завещания Крису Кортаццо взять часть ее праха, чтобы носить его в качестве украшения поближе к сердцу.

На данный момент неизвестно, были ли эти распоряжения Шеннен Доэрти официальными.

Шеннен Доэрти с отцом и собакой Боуи / коллаж: Главред, фото: instagram.com/theshando

Кто такая Шеннен Доэрти Шеннен Доэрти - американскаяактриса, наиболее известная по ролям Бренды Уолш в телесериале "Беверли-Хиллз, 90210" и Прю Холливелл в сериале "Зачарованные". По данным Википедии, в марте 2015 года Шеннен был поставлен диагноз рак молочной железы. О болезни Доэрти стало известно 19 августа того же года, когда она подала иск против своего бывшего менеджера Таннера Мэйнстейн, который неправильно оформил её медицинское страхование, из-за которого, по её мнению, она не получила должного лечения и её рак метастазировал.

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