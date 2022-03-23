Чичерину ждет расплата за надругательство над государственным флагом Украины

Ярая фанатка "русского мира" будет отвечать за свой поступок.
Стороннице "русского мира" Юлии Чичериной придется отвечать за свои подлые поступки. Накануне путинская певица срезала флаг Украины на здании мэрии в Энергодаре.
Прокуратура Украины открыла против нее криминальное производство, сообщили на официальной странице Офиса Генерального прокурора в Facebook.
"При процессуальном руководстве Запорожской областной прокуратуры начато уголовное производство по факту посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 1 ст. 110 УК Украины)", - говорится в заявление ведомства.
Напомним, ранее сообщалось, что за ликвидацию страстной поклонницы "русского мира", российской певицы Юлии Чичериной в США предложили вознаграждение. Голову Чичериной, которая уже 8 лет поддерживает российскую агрессию против Украины, оценили в 50 тысяч долларов.
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