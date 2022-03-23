Чичерину ждет расплата за надругательство над государственным флагом Украины / соцсети

Стороннице "русского мира" Юлии Чичериной придется отвечать за свои подлые поступки. Накануне путинская певица срезала флаг Украины на здании мэрии в Энергодаре.

Прокуратура Украины открыла против нее криминальное производство, сообщили на официальной странице Офиса Генерального прокурора в Facebook.

"При процессуальном руководстве Запорожской областной прокуратуры начато уголовное производство по факту посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 1 ст. 110 УК Украины)", - говорится в заявление ведомства.

Напомним, ранее сообщалось, что за ликвидацию страстной поклонницы "русского мира", российской певицы Юлии Чичериной в США предложили вознаграждение. Голову Чичериной, которая уже 8 лет поддерживает российскую агрессию против Украины, оценили в 50 тысяч долларов.

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