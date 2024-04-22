Путинист Киркоров никак не может забыть свой брак с Аллой Пугачевой и даже заявил, что четыре года был "рогоносцем".

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Филипп Киркоров обвинил Пугачеву в изменах / коллаж: Главред, фото: instagram.com/fkirkorov/, instagram.com/alla_orfey/

Российский певец Филипп Киркоров, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину и даже ездил с концертами во временно оккупированный Донбасс, рассказал, что Максим Галкин увел у него Аллу Пугачеву.

Как заявил любитель Путина для росСМИ, юморист Максим Галкин положил глаз на будущую жену задолго до свадьбы.

"Начал ее обхаживать и она поплыла. Я понимал, что рогоносец четыре года. Это, конечно, было неприятно. Вся красивая сказка в одночасье закончилась", — поплакался Киркоров. видео дня

Но зла Филипп на Примадонну не держит и желает ей всего самого наилучшего.

"Она счастлива с этим человеком. Дай Бог ей здоровья", — сказал Киркоров.

Также певец-путинист вспомил и как они развелись с Пугачевой.

"Я сам организовал торжество в честь развода. Мы развелись в День театра, в марте, просто так совпало. Поехали отмечать в хороший ресторан, это было очень мило. И бывшая жена была, вместе и отметили. Тосты поднимали, смеялись, вспоминали хорошее, доброе, веселились", — вспоминал Киркоров.

Стоит отметить, что Алла Пугачева, в отличии от бывшего мужа, публично осудила нападение России на Украину и уехала вместе с семьей из страны-оккупанта жить в Израиль.

Кто такой Филипп Киркоров? Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.

Филипп Киркоров - последние новости по теме

Отметим, путинист Филипп Киркоров оскандалился в очередной раз и обозвал Ларису Долину прямо во время эфира. Долина пыталась угадать, кто же находится за масками во время программы "Маски", однако решила промолчать, за что и получила от Киркорова.

А также Филипп Киркоров заявил, что Леонтьев не уходит со сцены, а просто взял себе отпуск из-за усталости, таким образом он "слил" своего друга.

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