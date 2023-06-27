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"Черненькая из НеАнгелов" сбежала в РФ в поисках лучшей жизни - СМИ

Анна Подгорная
27 июня 2023, 17:43 обновлено 27 июня, 17:43
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Виктория Смеюха исчезла из информационного пространства осенью прошлого года, и теперь якобы "всплыла" в стране-оккупанте.
Виктория Смеюха
Виктория Смеюха уехала работать в РФ, утверждает блогер / коллаж: Главред, фото: instagram.com/vikanablack

Весной 2021 года девичий поп-дуэт НеАнгелы прекратил свое существование. Певицы Виктория Смеюха и Слава Каминская с того момента начали свои сольные карьеры. И если Каминская записывает песни и часто мелькает в светских хрониках, то Смеюха с радаров пропала.

Полномасштабную войну она встретила в Харькове, где жила ее семья. После того, как квартира родителей певицы пострадала из-за ракетного обстрела оккупантов, Смеюха с родными выбралась в Польшу.

Сперва она даже оставляла на своей странице в Instagram патриотические посты, однако в октябре 2022 замолчала. Поклонники гадали, куда же исчезла Виктория. Ответ на этот вопрос есть у блогера-сплетника Богдана Беспалова, который утверждает, что "черненькая из НеАнгелов" якобы перебралась в страну-оккупанта в поисках лучшей жизни.

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"Я думаю, вы все заметили, что певица пропала с радаров. Никто не знает где она. Но, как поговаривают наши источники, есть те, кто видел Викторию Смеюху на закрытых мероприятиях шоу-бизнеса страны-болота", - рассказал он.

Ранее звезда сериала "Крепостная" Тарас Цымбалюк критически высказался про мужчин, которые сбежали из Украины во время войны, и за границей не делают ничего ради победы нашей страны.

Также с необычной инициативой выступила Оля Полякова - в ответ на заявление путинистов Баскова и Лепса про миллион каждому оккупанту за подбитый "Леопард", украинская певица предложила свое вознаграждение за "охоту" на артистов-пропагандистов.

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