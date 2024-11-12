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Чем закончится "Реванш": звезда сериала раскрыл интригу финальных серий

Анна Подгорная
12 ноября 2024, 16:58
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"Князевич" из "Реванша" дразнит поклонников необычной концовкой.
Алексей Нагрудный
Алексей Нагрудный рассказал про финал сериала Реванш / коллаж: Главред, фото: instagram.com/oleksiy.nagrudniy

Вкратце:

  • Финал сериала "Реванш" покажут 14 ноября в 20:00 на 1+1
  • Князевич (Алексей Нагрудный) рассказал, какой будет концовка нашумевшей истории

28 октября на телеканале 1+1 Украина состоялась премьера 24-серийного сериала "Реванш" про сложные повороты судьбы химика Валентины Коваль (Анна Сердюк), которой предстоит восстановить свое доброе имя и жизнь, разбитую в щепки интригами. Заключительные 23 и 24 серии увлекательной истории выйдут на 1+1 уже в этот четверг, 14 ноября, в 20:00.

Финал сериала интригует и будоражит не только зрителя. Про необычную концовку, которая совершенно точно не разочарует даже искушенных сериаломанов рассказал украинский актер Алексей Нагрудный (сыграл в "Реванше" Алексея Князевича - прим. редактора).

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"Последние 8 серий сериала Реванш уже на этой неделе в 20:00 на 1+1 Украина. Непростой период для моего героя, но уверен что ваши ожидания на развязку и experience после просмотра сериала оправдается на 100%", - цитирует Нагрудного сайт 1plus1.

Стоит отметить, что у сериала "Реванш" уже образовалась крепкая фан-база, которая начала мечтать о втором сезоне сериала еще до завершения первого. В социальных сетях поклонники наперебой хвалят и актерскую игру героев, и нетривиальный сюжет: "Неймовірно чекаю! Класний серіал. Така крута акторська гра", "Я буду сумувати. Дуже класний серіал. І це завдяки талановитим акторам", "Дуже крутий серіал, кожна серія як ковток свіжого повітря", "Скільки емоцій! Сльози! Це щось нове! Дякуємо" и пр.

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Кто такой Алексей Нагрудный?

Алексей Нагрудный - украинский актер, певец, ведущий. Был солистом групп Игрушки в 1998-2001 и Полюс в 2001-2002 годах. Работал ведущим "Студии 5" и "Национальной лотереи" на Першому національному каналі, Сніданку з 1+1, сообщает Википедия. Фильмография: "Встреча одноклассников", "Инфоголик", "Возвращение Мухтара", "Реванш", "Прислуга", "Кольцо с рубином", "Звонарь" и пр.

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