Бывший возлюбленный Мишиной признался, почему не переходит на украинский язык

Александр Эллерт заявил про вранье, которого старается избежать.

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Александр Эллерт объяснил, почему все еще говорит на русском языке / коллаж: Главред, фото: instagram.com/ellert_a

Украинский комик и победитель первого сезона романтического реалити-шоу "Холостячка" Александр Эллерт стал неоднозначной фигурой в украинском шоу-бизнесе после его переезда в августе 2022 года в США.

В публичном пространстве он использует и украинский язык, и язык страны-оккупанта из-за чего, помимо прочего, его часто критикуют. Комик предпочитает не оправдываться за собственные решения, но на своей странице в Instagram все же решил объяснить, почему он до сих пор использует русскую речь.

Так Эллерт признался, что именно язык страны на болотах он чаще всего использует в быту, если не считать английский. Притворяться, что это не так, он не хочет. "Я не хочу врать себе в первую очередь, а потом и вам. Я живу в Америке, вся моя коммуникация на английском и русском языках. Поэтому буду честным и в соцсетях", - отмечает шоумен.

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Меж тем он не забывает, что в его родной стране война. То, что касается Украины, он публикует на украинском языке, используя личный блог и популярность чтобы помочь тем, кому это необходимо.

"Информация, которая будет касаться Украины, будет исключительно на украинском. Визиты в Чикаго, Украину, какие-то мероприятия или праздники искренне с украинским в сердце и на языке", - заявил Александр Эллерт.

Александр Эллерт объяснил, почему все еще говорит на русском языке / instagram.com/ellert_a

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