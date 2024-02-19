Бывший "Ревизор" Вадим Абрамов сбежал в РФ развлекать оккупантов

Украинский ведущий Вадим Абрамов примкнул к касте молчунов, которые продолжают жить и работать на страну-оккупанта и игнорируют войну в Украине. В целях конспирации шоумен даже не появляется в социальных сетях, однако вычислить его не сложно.
Абрамов заменил Ольгу Фреймут в сверхпопулярном шоу "Ревизор". Он вел его с 2015 по 2017 год. Свой уход из проекта он объяснял переездом в другую страну, но не уточнял, в какую. Впрочем, в этом, похоже, особой необходимости.
С 2013 года Вадим Абрамов подрабатывал на российском телеканале "Пятница!" - принимал участие в различных шоу и писал сценарии. Когда в Украине началась полномасштабная война, он внезапно исчез с экранов.
Но ненадолго - уже в сентябре 2022 года на официальном аккаунте телеканала появились ролики-анонсы шоу "Четыре дачи", ведущим которого стал Абрамов. Там же с мая 2023 года выходит кулинарный проект "Секреты на кухне" при участии ведущего. Про войну в родной стране он упорно молчит.
К слову, на "Пятнице!" "поселилась" еще одна украинская ведущая-запроданка - Регина Тодоренко. Там она ведет шоу про путешествия по стране-оккупанту "Руссо экспрессо" и детский проект "Одни дома". Стоит отметить, что телеканал "Пятница!" находится под санкциями Украины, США и Канады, как часть холдинга Газпром-Медиа.
Ранее пьяного пропутинского певца Диму Билана засняли на концерте в Казахстане - артист на сцене невнятно бормотал и пел, забывая слова и не попадая в ноты.
Также стало известно, что российского актера Алексея Панина арестовали в РФ за критику кремля и поддержку Украины. Полгода назад его уже объявляли в розыск, что несказанно веселит артиста.
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