Мухарский рассказал, что покойный Кива делал с его женой-путинисткой Снежаной Егоровой

Бывший муж Снежаны Егоровой рассказал об изменах Егоровой.

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Мухарский рассказал, как Снежана Егорова изменяла / Коллаж Главред, фото Facebook

Бывший муж истеричной предательницы Снежаны Егоровой, которая боготворит террориста Путина, напавшего на Украину Антон Мухарский, поделился интересным фактом из биографии запроданки.

В частности, на своей странице в Facebook, он опубликовал длинный пост, который назвал "Майн Кампф 2 или как я ликвидировал Киву".

В посте ведущий вспомнил о том, как начинал свою карьеру еще в 2000-х. Он пишет о том, как ему пришлось бросить театр из-за "вечной нищеты", а также о том, как он создал ивент-агентство и о работе на телевидении.

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В то же время он вспоминает, что ему на это все говорила Егорова. "Жена выгрызает мозг: зачем тебе это всё? Люди над тобой потешаются. Не будь идиотом, давай поедем в Москву? Там лучше платят, а украинцы бедные и глупые. Хочешь быть на них похожим?" - цитирует ее он.

Мухарский также вспоминает 2012 год и заявляет, что его бывшая жена Егорова стала любовницей ныне покойного коллаборанта Кивы.

"Бывшая жена становится любовницей Кивы, чтобы отомстить "съехавшему с ума нацику". Через контролируемые суды на тебя открывают кучу дел по поддельным исполнительным предписаниям... Люди, с которыми ты стоял на Майдане, став властью, подключаются к твоей травле в СМИ (ты в полном шоке - неценз.)", - плачется Мухарский.

Вспоминая фрагменты своей жизни Мухарский вспоминает, что Кива делал с Егоровой и в какой момент. "Кива с бывшей женой не только кувыркаются (неценз.), но и снимают телепрограммы, в которых публично уничтожают остатки моей репутации, насмехаясь над "рагулей-украинцев", - выдал подробности личной жизни он.

Снежана Егорова сейчас - последние новости

Отметим, ранее путинистка Егорова откровенно опускает свою старшую дочь Стасю Ровинскую, которая прекратила общение со своей блаженной матерью, как раз из-за ее предательской позиции.

Напомним, ранее, Стася Ровинская рассказывала о том, что вместе с мужем и тремя детьми переехала в США. И сейчас работает помощником продюсера в Нью-Йорке.

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