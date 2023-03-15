Бывшая жена Меладзе рассказала про родного мужчину в зоне боевых действий в Украине

Бывший тесть Валерия Меладзе остается жить в Днепропетровской области.

Ирина Меладзе рассказала про старика-отца, который живет в зоне боевых действий в Украине / instagram.com/irinameladze_

Первая жена Валерия Меладзе Ирина Меладзе родилась в городе Зеленодольск Днепропетровской области. Сейчас Ирина проживает в рф и сотрудничает с телевидением страны-агрессора. Она ни разу не высказала свою позицию относительно полномасштабной войны в Украине, обходясь лишь размытыми фразами.

Сейчас она отдыхает с одной из своих дочерей в Стране Басков - пьет шампанское, лакомится морепродуктами, о чем свидетельствуют снимки на ее странице в Instagram. Там же она решила подвести итоги прошедшего года в честь своего Дня рождения.

Ирина пожаловалась, что за последний год ее психика сильно пошатнулась - чтобы ее поправить она перестала следить за новостями, записалась на развивающие курсы и стала следить за языком. "Много было слез и невыносимости происходящего, но в какой то момент я поняла, еще немного и "уплыву". Но жизнь продолжается, и, несмотря ни на что, нужно было не выпасть из нее, а адаптироваться правильно. Психологи говорят, что все когда то закончится, а ваша "съехавшая крыша" останется с вами навсегда, поэтому берегите себя от потока информации, который может снести. Первое , что я сделала - отключила тв, хотя это было нелегко, и стала фильтровать инфо. Далее, записалась на курсы кройки и шитья... Я убрала из лексикона фразы : "дела идут хорошо", "жизнь прекрасна" и всякую подобную чушь. Не понимаю, как это сейчас возможно, когда вокруг смерть и гибнут люди, отвечать подобным образом. Тяжело всем и нужно проявлять уважение и сострадание к человеческому горю", - пишет она.

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Одна из причин такого "сдвига" в жизни Меладзе кроется в том, что ее родной отец, которому 84 года, по-прежнему в Украине, живет недалеко от Никополя, где часто бывает очень "горячо".

"Общая боль от происходящего не отпускает ни на минуту. Тем более, что мой 84-летний отец, который нуждается в уходе, остался в зоне боевых действий практически один", - пожаловалась Ирина. Однако и в спасении своего отца, и в окончании войны она уповает исключительно на Бога. "Верим , что Господь все управит", - подытожила свои жалобы Ирина Меладзе. Но о том, кто эту войну начал, упрямо молчит.

Напомним, ранее стало известно о том, что российского комика Михаила Шаца, который был признан в РФ иностранным агентом за высказывания против войны в Украине, депортировали из Индонезии прямо перед его концертом на Бали.

Также российский актер родом из Винницы Анатолий Белый, который открыто осудил войну в Украине, рассказал про травлю, которую он переживает из-за поклонников "русского мира".

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