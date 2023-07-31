Бывшая Потапа показала своих взрослых детей

Сын Потапа уже выше ростом чем его мама - продюсер Ирина Горовая.
Бывшая жена украинского рэппера и продюсера Потапа Ирина Горовая, похвасталась своими взрослыми детьми.
Редким фото продюсер поделилась на своей странице в Instagram. На фото - уже взрослый сын Потапа Андрей обнимает свою сводную старшую сестру.
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Отметим, что Ирина Горовая и Потап были женаты около 14 лет. У них есть 12-летний сын Андрей, который живет с матерью и старшей сестрой Натальей.
Напомним, ранее музыкальный продюсер и одна из создателей Mozgi Entertainment Ирина Горовая рассказала, как ей работать с Потапом после развода.
В 2019-го году Потап женился на своей партнерше Насте Каменских. Сама Каменских недавно также рассказала, какие у нее отношения с Ириной Горовой и сыном Потапа.
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