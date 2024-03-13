Бывшая Остапчука ответила, готов ли он отдать ей часть имущества

Экс-жена Владимира Остапчука Кристина Горняк объяснила, почему он не хочет компенсировать ей часть имущества, совместно приобретенного во время брака.

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Горняк говорит, что она все еще надеется сесть и договориться с Остапчуком / коллаж Главред, фото УНИАН и Instagram

Бывшая супруга известного украинского шоумена Владимира Остапчука, блогерка и нотариус Кристина Горняк рассказала, почему раздел совместно нажитого имущества все еще продолжается.

В частности, девушка затронула вопрос их общего дома с Остапчуком, который после развода им не удалось мирно поделить. Кристина уверяет, что точного ответа на этот вопрос нет, однако добавляет, что шоумен всегда менял свою позицию по этому вопросу. Но Горняк говорит, что она все еще надеется ‒ сесть и договориться, а не обращаться в суд.

"Как всегда много вопросов относительно нашего общего имущества. Я не знаю "почему", возможно, решил себе так. Эти решения постоянно были разными: то "весь дом перепишу на тебя", то "ничего не перепишу". Ну время еще есть, я жду, вдруг захочет все-таки за столом переговоров решить это, а не в суде", ‒ подчеркнула Горняк.

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Кто такой Владимир Остапчук Владимир Остапчук - украинский ведущий, который прославился не только своей профессиональной деятельностью, а и романтическими историями. От первого брака с Еленой Войченко у Остапчука есть двое детей: дочь Эмилия и сын Эван-Александр. В 2020 году Остапчук женился во второй раз, на Кристине Горняк, но уже через год развелся. Позже он стал жить с молодой украинской журналисткой Катериной Полтавской. В сети то и дело всплывают детали личной жизни Остапчука и скандалы связанные с его бывшими и настоящими.

Напомним, ранее западные СМИ сообщили, что звезда "50 оттенков серого" Дакота Джонсон получила предложение руки и сердца от фронтмена Coldplay Криса Мартина после 7 лет отношений.

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