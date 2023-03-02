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Бывшая невестка Елизаветы II откровенно рассказала, что думает про принца Гарри и Меган Маркл

2 марта 2023, 18:41
Сара Фергюсон также предположила, что бы сказала принцесса Диана, глядя на своих наследников.
Сара Фергюсон, принц Гарри, Меган Маркл
Сара Фергюсон высказалась в адрес принца Гарри и Меган Маркл / ua.depositphotos.com

Британская писательница и общественная деятельница, в бывшем - член британской королевской семьи, Сара Фергюсон высказала свое мнение про скандальных герцогов Сассекских.

Подобно леди Диане, принцу Гарри и Меган Маркл, после развода с принцем Эндрю, вторым сыном королевы Елизаветы II, она сохранила свой титул - герцогиня Йоркская. Ферги (так называют ее в народе) тоже была своего рода мятежницей при БКС, поэтому она считает, что может высказаться о дурной славе, которой начал обрастать принц Гарри с супругой.

К тому же Фергюсон была близкой подругой принцессы Дианы, которую знала еще в юности, до их вступления в британскую королевскую семью. В интервью изданию People герцогиня Йоркская рассказала, что думает про Сассекских после скандальных мемуаров Гарри и их участия в документальном сериале.

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Так Сара Фергюсон призналась, что и сама долгое время была лакомой добычей для папарацци и пережила немало неприятных эпизодов, пока страсти вокруг ее развода с принцем Эндрю не улеглись. Поэтому критиковать Гарри и Меган она не берется.

"Я не верю, что один человек имеет право судить другого человека. Я не в том положении, чтобы выносить какие-либо суждения. Меня судили всю мою жизнь и я не осуждаю Сассекских. Я думаю, что Диана невероятно гордилась бы своими внуками. И не только внуками Сассекских, но и детьми Уильяма", - отметила Ферги.

Ранее жена принца Гарри Меган Маркл, которая не особенно любит показывать своих детей на публике, случайно засветила изображение своего первенца Арчи Маунтбеттен-Виндзора.

Также принц Гарри и Меган Маркл в скандальном документальном сериале на Netflix рассказали, что у герцогини Сассекской был выкидыш. Пара полагает, что причина таится в отце бывшей актрисы.

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