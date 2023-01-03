Сара Фергюсон посвятила покойной королеве Елизавете II трогательное стихотворение

Герцогиня Йоркская таким необычным образом попрощалась с бывшей свекровью и поприветствовала 2023 год.

Сара Фергюсон и королева Елизавета II сохраняли прекрасные отношения / instagram.com/sarahferguson15

Британская писательница и общественная деятельница Сара Фергюсон носит также титул герцогини Йоркской, который достался ей от мужа - принца Эндрю, третьего ребенка покойной королевы Елизаветы II.

И хоть Ферги и Эндрю развелись еще в 1996 году, бывшая невестка королевы сохраняла с ней теплые отношения. Смерть монархини повергла герцогиню Йоркскую в настоящий траур.

Елизаветы II нет в живых уже более трех месяцев, но Фергюсон все еще не "отпустила" свекровь. Она даже посвятила ей новогоднее стихотворение, которое опубликовала на своей странице в Instagram.

Сара Йоркская поделилась фотопортретом королевы, и показала стих-пожелание к Новому 2023 году, написанный от руки.

"Нам будет не хватать Вас, дорогой друг, когда появятся первоцветы на берегах Виндзора, и такие чистые, новые открытия, новый путь, новые радуги, которые нужно увидеть. Вы навсегда в наших сердцах, даже если они очень далеко друг от друга. Так что добро пожаловать в 2023 год - мы знаем, что теперь вы свободны. Счастливого Нового Года", - гласит поздравление.

Сара Йоркская посвятила королеве Елизавете II новогодний стих / instagram.com/sarahferguson15

Ранее принцессу Евгению Йоркскую, племянницу короля Чарльза III, после публичного выхода заподозрили в беременности - просторный наряд подчеркнул округлившуюся фигуру.

Также принц Гарри и Меган Маркл в скандальном документальном сериале на Netflix рассказали, что у герцогини Сассекской был выкидыш. Пара полагает, что причина таится в отце бывшей актрисы.

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