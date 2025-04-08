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"Было больно": Мадонна помирилась с Элтоном Джоном после 20 лет вражды

Анна Подгорная
8 апреля 2025, 23:12
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Мэдж рассказала трогательную историю примирения, и показала редкое фото с Рокетменом.
Мадонна, Элтон Джон
Мадонна и Элтон Джон - история вражды и примирения / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Мадонна и Элтон Джон, глыбы и легенды в мире музыки, не разговаривали более 20 лет. Вражда между ними завязалась в начале двухтысячных: Джону не понравился саундтрек к фильму "Умри но не сейчас" (двадцатый фильм бондианы - прим. редактора) в исполнении Мадонны. Трек он назвал "худшей песней про Бонда". Позже он критиковал артистку за использование фонограммы на "живых выступлениях", а также подбирал не самые приятные эпитеты к ее сценическому образу.

В последствии Элтон Джон несколько раз извинялся перед Мэдж, но между ними выросла стена, которая простояла несколько десятилетий. Закопать топор войны решила сама Мадонна: она узнала, что музыкант будет принимать участие в съемке шоу "Субботним вечером в прямом эфире", и пришла к Джону за кулисы.

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"В детстве я всегда чувствовала себя аутсайдером, и наблюдение за его (Элтона Джона) выступлением помогло мне понять, что это нормально - быть не такой, как все, выделяться, идти по нехоженой дороге. На самом деле, это было необходимо. На протяжении десятилетий мне было больно осознавать, что человек, которым я так восхищалась, публично выражал свою неприязнь ко мне как к артистке. Я не понимала этого. ... Когда я встретила его, первое, что прозвучало из его уст, было "Прости меня", и стена между нами рухнула. Прощение - это мощный инструмент. Несколько минут мы обнимались. Потом он сказал, что написал для меня песню и хочет сотрудничать. Как будто все встало на свои места!" - написала в своем блоге в Instagram певица. Она также опубликовала фото в объятиях своего кумира, дружбу с которым она вновь обрела.

Мадонна и Элтон Джон
Мадонна и Элтон Джон - история вражды и примирения / instagram.com/madonna

В первом же комментарии к снимку отметился и сам Элтон. Он написал: "Спасибо, что простила меня и мой болтливый язык. Я не горжусь тем, что сказал. Особенно когда я думаю обо всей той новаторской работе, которую ты проделала как художник, проложив путь для целого поколения женщин-артисток, которые смогли добиться успеха и оставаться верными себе. Ты также была одной из первых, кто выступил против ВИЧ/СПИДа в 80-е годы, принеся любовь и сострадание многим, кто отчаянно в них нуждался. Я рад, что мы можем двигаться вперед. Меня очень расстраивают все те раздоры, которые происходят сейчас в нашем мире. И мы с тобой искренне поддерживаем и принимаем сообщества, которые находятся под угрозой по всему миру. Объединившись, я надеюсь, что мы сможем сделать великие дела для тех, кто действительно нуждается в поддержке. И получить при этом массу удовольствия!".

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Кто такая Мадонна?

Мадонна (Мадонна Луиза Чикконе) - американская певица, автор-исполнитель, танцовщица и актриса. С 1980-ых носит негласный титул "королевы поп-музыки". Попала в Книгу рекордов Гиннесса, как самая коммерчески успешная исполнительница в истории. Обладательница семи "Грэмми" (в 1998 году забрала сразу три награды) и двух "Золотых глобусов". Внесена в "Зал славы рок-н-ролла". С начала музыкальной карьеры в 1979 году выпустила 14 альбомов и 93 сингла.

Кто такой Элтон Джон?

Элтон Джон – британский музыкант, певец, композитор, командор Ордена Британской империи. Он творит в жанрах рок, поп-рок, глэм-рок, софт-рок, ритм-энд-блюз. Обладатель пяти "Грэмми" (1987, 1992, 1995, 1998, 2001), двух "Золотых глобусов" (1995, 2020), двух "Оскаров" (1995, 2020), "Тони" (2000) и "Эми" (2024). Как сообщает Википедия, Элтон Джон - один из самых успешных рок-исполнителей Великобритании. За всю свою карьеру он продал в США и Великобритании больше альбомов, чем любой другой британский соло-исполнитель.

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