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Было 32 года: alyona alyona потеряла близкого человека

Алена Кюпели
25 марта 2024, 15:28
Она призвала ценить свою жизнь и своих близких, ведь никто не знает, что может случится завтра.
alyona alyona
alyona alyona потеряла близкую подругу/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/alyona.alyona.official

Украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona поделилась личной трагедией, которая с ней случилась.

Как написала артистка на своей странице в Instagram, у певицы умерла ее подруга Светлана. "Сегодня будут похороны моей подруги Светланы. Мы со Светланой вместе учились в Переяславе, в параллельных классах учились... Но так сложилось, что в 32 года после осложнений после операции она умерла", – рассказала реперша.

alyona alyona рассказала о трагедии
alyona alyona рассказала о трагедии / Скриншот Instagram/alyona.alyona.official

Она призвала ценить свою жизнь и своих близких, ведь никто не знает, что может случится завтра.

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Она также опубликовала фото, где показала себя несколькими годами раньше. На этом фото, возможно, есть и ее подруга, которой не стало.

alyona alyona похоронила подругу
alyona alyona похоронила подругу / Скриншот alyona.alyona.official

Кто такая Alyona Alyona?

Alyona Alyona (астоящее имя Алена Олеговна Савраненко) - украинская хип-хоп- и рэп-исполнительница. Представительница Украины на песенном конкурсе "Евровидение-2024" в Мальмё совместно с Jerry Heil, сообщает "Википедия".

Напомним, ранее стало известно о том, что артистка последнее время испытывает проблемы с иммунитетом. Только за последний месяц она заболела во второй раз. При этом исполнительница относилась к своему здоровью ответственно и даже нигде не переохлаждалась.

Также украинская группа Антитела выступила против участия Украины в Евровидении-2024 (отбор которой выиграли Alyona Alyona и Jerry Heil). Артисты во главе с Тарасом Тополей выразили свое негативное отношение к чрезмерным тратам во время полномасштабной войны.

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