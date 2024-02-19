"Позорище на целый мир": Фарион выдала порцию критики Jerry Heil и alyona alyona

Ирина Фарион объяснила, за что хейтит дуэт Яны Шемаевой и Алены Савраненко.

https://stars.glavred.info/pozorishche-na-celyy-mir-farion-vydala-porciyu-kritiki-jerry-heil-i-alyona-alyona-10542881.html Ссылка скопирована

Ирина Фарион рассказала, чем ей не нравятся Jerry Heil и alyona alyona / коллаж: Главред, фото: instagram.com/thejerryheil, t.me/irynadmytrivna

Бывший народный депутат от ВО "Свобода" и украинский языковед Ирина Фарион в грубой форме раскритиковала результаты Национального отбора на Евровидение-2024 на своей странице в Facebook - из-за жесткой и социально неприемлемой критики Jerry Heil и alyona alyona ее аккаунт в соцсети удалили.

Тем не менее языковед продолжает нелестно отзываться про участниц Евровидения-2024. В своем недавнем интервью на радио она рассказала, что именно ее не устраивает в дуэте Jerry Heil и alyona alyona.

Первая претензия Фарион - псевдонимы Яны Шемаевой и Алены Савраненко. "Я вообще не воспринимаю тех двоих, которых отправили на Евровидение. Я не интересуюсь тем конкурсом, но когда мне лезет в ленту моего Facebook какая-то странная идентификация - alyona alyona. А вторая, какая-то вообще, я не знаю, что это за название. Что с ними? Они гибриды? Они откуда? Алена приехала из Саратова? Она из Тулы приехала? Она из Петербурга, из Москвы, если она Алена? Да это идентификатор, собственное имя - это идентификатор. А та откуда приехала? Из Великобритании? Из США? Да это позорище на целый мир!" - заявила Ирина Фарион.

Также ей не нравится, что песня Jerry Heil и alyona alyona написана на двух языках - английском и украинском. Языковед решительно не понимает, зачем артистки используют подобный "гибридизм": "Для того чтобы найти способ показать культуру Украины, то они поют то на украинском, то на английском. Что это за гибридизм? Это вы хотите, чтобы я прислушивалась к противоположному мнению, пусть оно себе существует. Но существует и мое мнение! Мне, кстати, из-за этого снесли Facebook. Так это называется демократия?"

К слову, Ирина Фарион не считает, что оскорбляет украинских артисток, ведь она всего лишь "называет правду".

Смотрите видео интервью Ирины Фарион про участие Jerry Heil и alyona alyona на Евровидении-2024:

Ранее звезда "Домика на счастье", украинская актриса Виталина Библив, рассказала, как относится к бывшей подруге и коллеге - актрисе-молчунье Галине Безрук.

Также украинская группа Антитела выступила против участия Украины в Евровидении-2024. Артисты выразили свое негативное отношение к чрезмерным тратам во время полномасштабной войны.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.