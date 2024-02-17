Как это объяснить: "Антитела" выступили против участия Украины в "Евровидении"

Соучредитель группы Антитела и клавишник Сергей Вусик добавил, что участие Украины в международном музыкальном конкурсе Евровидение 2024 все же стоило отложить.
Как рассказали артисты изданию "Хочу", недавно музыканты подняли вопрос, как объяснять европейцам и тем, кто поддерживает Украину, что мы столько денег будем отправлять от нашей страны на Евровидение.
"Возможно, стоило отказаться участвовать. И сказать: "Видите, мы на всем экономим, поскольку мы нуждаемся в средствах на снаряды", – говорит Сергей.
Поддерживает мнение коллеги и фронтмен группы Тарас Тополя.
"Девочки выиграли – молодцы, пусть едут представлять. Что уж сейчас говорить? Но в следующем году действительно нужно подумать, что, возможно, нам следует сэкономить. И хорошо, что мы можем отправлять от Украины, что государство есть, из которого можно отправлять", - добавляет он.
Напомним, дуэт alyona alyona & Jerry Heil победил на Национальном отборе-2024 и поедет на Евровидение от Украины. Главред рассказывал, о чем песня "Teresa & Maria", которой предрекают победу на международном конкурсе.
Также украинский певец Melovin раскритиковал результаты Нацотобора-2024. Артист, который занял в соревновании третье место, усомнился в "прозрачности" подсчета зрительских голосов.
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