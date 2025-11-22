Укр
Был соучредителем группы "DZIDZO": внезапно умер известный украинский певец

Марина Фурман
22 ноября 2025, 08:53
Причина смерти пока неизвестна.
Турко, свеча
Умер известный украинский певец / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, facebook/miyuxa/

Основное:

  • Ушел из жизни украинский певец Лесик Турко
  • Причины смерти пока неизвестны, однако у артиста были серьезные проблемы со здоровьем

Умер украинский певец и музыкант, экс-участник и соучредитель группы "DZIDZO" Лесик Турко. Об этом в соцсетях сообщила журналистка Мария Панчишин.

"Наш Лесик Турко умер. Пока нет сил ничего больше написать", - говорится в публикации.

Сейчас причины смерти неизвестны.

Был соучредителем группы 'DZIDZO': внезапно умер известный украинский певец
Журналистка сообщила о смерти певца / фото: facebook/miyuxa

Напомним, Главред писал, что за полтора года артист перенес две операции и клиническую смерть.

Известно, что в мае 2024-го было первое хирургическое вмешательство, в декабре 2024-го сердце артиста остановилось на сцене, прямо во время выступления, а уже через полгода он снова попал в больницу со стенозом аортального клапана. Тогда близкое окружение было убеждено, что это не череда несчастливых случайностей, а результат отравления музыканта - в его организме были обнаружены токсичные вещества.

