Был соучредителем группы 'DZIDZO': внезапно умер известный украинский певец

Причина смерти пока неизвестна.

Умер известный украинский певец

Ушел из жизни украинский певец Лесик Турко

Причины смерти пока неизвестны, однако у артиста были серьезные проблемы со здоровьем

Умер украинский певец и музыкант, экс-участник и соучредитель группы "DZIDZO" Лесик Турко. Об этом в соцсетях сообщила журналистка Мария Панчишин.

"Наш Лесик Турко умер. Пока нет сил ничего больше написать", - говорится в публикации. видео дня

Сейчас причины смерти неизвестны.

Журналистка сообщила о смерти певца

Напомним, Главред писал, что за полтора года артист перенес две операции и клиническую смерть.

Известно, что в мае 2024-го было первое хирургическое вмешательство, в декабре 2024-го сердце артиста остановилось на сцене, прямо во время выступления, а уже через полгода он снова попал в больницу со стенозом аортального клапана. Тогда близкое окружение было убеждено, что это не череда несчастливых случайностей, а результат отравления музыканта - в его организме были обнаружены токсичные вещества.

