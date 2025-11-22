Был соучредителем группы 'DZIDZO': внезапно умер известный украинский певец

Основное:
- Ушел из жизни украинский певец Лесик Турко
- Причины смерти пока неизвестны, однако у артиста были серьезные проблемы со здоровьем
Умер украинский певец и музыкант, экс-участник и соучредитель группы "DZIDZO" Лесик Турко. Об этом в соцсетях сообщила журналистка Мария Панчишин.
"Наш Лесик Турко умер. Пока нет сил ничего больше написать", - говорится в публикации.видео дня
Сейчас причины смерти неизвестны.
Напомним, Главред писал, что за полтора года артист перенес две операции и клиническую смерть.
Известно, что в мае 2024-го было первое хирургическое вмешательство, в декабре 2024-го сердце артиста остановилось на сцене, прямо во время выступления, а уже через полгода он снова попал в больницу со стенозом аортального клапана. Тогда близкое окружение было убеждено, что это не череда несчастливых случайностей, а результат отравления музыканта - в его организме были обнаружены токсичные вещества.
Шоу-бизнес - другие новости по теме
Напомним, украинский известный ведущий Тимур Мирошниченко заявил, что певец Михаил Хома (Dzidzio) женился и имеет детей. Как рассказал ведущий, по некоторым слухам, у артиста родилась двойня.
Кроме этого, в новом выпуске популярного украинского шоу "Холостяк" главный герой Тарас Цимбалюк сделал важный шаг. Он впервые поцеловал участницу - ею стала Надин.
Читайте также:
- "Важный шаг": принц Уильям и Кейт Миддлтон приняли решение о наследнике
- "Инфаркт": что случилось с Альбиной Джанабаевой в Москве
- Жестко: Евровидение будет иметь новые правила - что изменилось
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред