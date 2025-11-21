Цымбалюк определился на "Холостяке" и сделал важный шаг - кого он поцеловал

Кратко:
- Тарас Цымбалюк побывал на свидании с Надин
- Пара поцеловалась после долгого разговора
В новом выпуске популярного украинского шоу "Холостяк" главный герой Тарас Цымбалюк впервые поцеловал участницу – ею стала Надин.
Как стало известно, Цымбалюк побывал на индивидуальном свидании с девушкой, которая ранее чувствовала себя не очень хорошо и была напряженной. Надин даже обращалась к психологу по этому поводу.
Тарас помог девушке расслабиться: сначала они пыталась овладеть гончарным делом, а затем пообщались в уютной обстановке об отношениях.
Уже после искреннего разговора Цымбалюк страстно поцеловал Надин и она ответила ему взаимность. Когда же девушка вернулась к другим участницам, они сразу же начали ее ревновать к главному герою проекта.
О персоне: Тарас Цымбалюк
Тарас Цымбалюк - украинский актер театра, кино и телевидения. Наиболее известен работами в сериалах "Поймать Кайдаша", "Кофе с кардамоном", "Крепостная" и "Женский доктор".
