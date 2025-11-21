Цымбалюк определился на "Холостяке" и сделал важный шаг - кого он поцеловал

Тарас Цымбалюк не смог сдержать свои эмоции.

Тарас Цымбалюк удивил поступком / коллаж: Главред, фото: instagram.com, "Холостяк"

Кратко:

Тарас Цымбалюк побывал на свидании с Надин

Пара поцеловалась после долгого разговора

В новом выпуске популярного украинского шоу "Холостяк" главный герой Тарас Цымбалюк впервые поцеловал участницу – ею стала Надин.

Как стало известно, Цымбалюк побывал на индивидуальном свидании с девушкой, которая ранее чувствовала себя не очень хорошо и была напряженной. Надин даже обращалась к психологу по этому поводу.

Поцелуй Тараса Цымбалюка и Надин / фото: скрин видео

Тарас помог девушке расслабиться: сначала они пыталась овладеть гончарным делом, а затем пообщались в уютной обстановке об отношениях.

Уже после искреннего разговора Цымбалюк страстно поцеловал Надин и она ответила ему взаимность. Когда же девушка вернулась к другим участницам, они сразу же начали ее ревновать к главному герою проекта.

Тарас Цымбалюк / инфографика: Главред

О персоне: Тарас Цымбалюк Тарас Цымбалюк - украинский актер театра, кино и телевидения. Наиболее известен работами в сериалах "Поймать Кайдаша", "Кофе с кардамоном", "Крепостная" и "Женский доктор".

