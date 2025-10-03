"Был на той стороне": у Даниэля Салема произошли серьезные перемены в службе

Кратко:
- Даниэль Салем служит более трех лет
- Недавно в его "военной жизни" произошли перемены
Украинский актер и телеведущий Даниэль Салем встал на защиту нашей страны в первые дни полномасштабной войны. Он выполнял боевые задания в составе разведывательно-диверсионного подразделения "12 друзей Оушена". Имеет ранения и контузии.
Весной 2025 года Салем рассказал, что не планирует оставлять службу и после войны. А недавно стало известно о новом этапе в его карьере.
В своем блоге в Instagram Даниэль Салем признался, что "его военная жизнь сейчас немного изменилась" - его перевели на работу в администрацию. "Я понял, что работа в штабе (администрации) не менее важна. Мы стараемся делать все, чтобы боевым группам было легче выполнять задачи на позициях. Я знаю, о чем говорю, потому что не так давно был на той стороне. Каждый военный и на фронте, и в тылу - вносит весомый вклад в приближение нашей общей цели! Люблю тебя, Украина", - написал шоумен.
О персоне: Даниэль Салем
Даниэль Салем - украинский ресторатор, шоумен, телеведущий, актер. Был ведущим проектов "Кохання на виживання", "Хулігани", "Зірковий шлях"; принимал участие в шоу "Танці з зірками-6" и "Голос країни-10". С начала полномасштабной войны защищает Украину от оккупантов. Служил в составе спецподразделения авиаразведки, сейчас - в разведывательно-диверсионном подразделении "12 друзей Оушена" (позывной "Сойер"). Был ранен и контужен.
