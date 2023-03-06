"Был другом, стал врагом": Z-патриотка Кудрявцева высказалась по поводу Зеленского

Артистка опускается с каждым заявлением все ниже и ниже. Сложно понять, куда заведут ее фантазии дальше.

Лера Кудрявцева / modnohod.ru

Путинистка, любительница войны, молодящаяся телеведущая Лера Кудрявцева сделала очередное бредовое заявление в отношении Украины.

Кудрявцева выступила на пропагандистском шоу "Новые русские сенсации" (НТВ), где сделала ряд циничных заявлений, касающихся войны и убийств украинского народа.

Так, по словам путинистки, теперь она считает президента Украины Владимира Зеленского своим личным врагом. Явно неудовлетворенная артистка также добавила, что ранее Зеленский "строил ей глазки", на которые она якобы никак не реагировала.

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"Тогда, естественно, об этом никто не думал и не присматривался: а какой он... Кто был твоим другом, вдруг становится врагом. С кем ты общался, вдруг от тебя отворачивается, или ты от них. Сейчас нельзя, как говорится, возвращаться в прошлое и думать, как это было", – заявила стареющая телеведущая Кудрявцева.

Она также добавила, что в первые месяцы войны "верила украинским новостям, а потом все поняла". "Честно говоря, первые месяцы я верила тому, что писала Украина. Это только потом я начала разбираться, что половина – вбросы, половина неправда. Это потом я поняла, что есть такие службы, куда вливаются миллиарды денег, как это все красиво работает, как это все нам красиво преподносят, и люди в это верят. Это я только потом поняла. Но мысли уехать из России у меня не было никогда. И никогда не будет, я надеюсь. Я очень люблю свою страну, я ею горжусь", – добавила Z-патриотка Кудрявцева, которая скоро в любом случае не сможет покинуть террористическую родину, так как она будет находиться в полной изоляции.

Напомним, ранее телеведущая Лера Кудрявцева, таки сдержала свое обещание и взяла в руки оружие.

Согласно опубликованным фото, которые Кудрявцева запостила на своей странице в Instagram, путинистка взяла в руки разные виды оружия и отправилась при полном параде в тир. Свои видео и фото она сопроводила текстом о том, кто что любит. "Кто-то вышивает крестиком , кто-то кулинарит, а я вот нашла для себя занятие по душе. Пока еще болят руки от напряжения. А у вас какое хобби?" - спрашивает она.

Кроме того, ранее Кудрявцева вызверилась матом на СМИ, которые "похоронили" ведущую.

Так, на одном из ресурсов вышла статья о том, что скончалась известная телеведущая Лера Кудрявцева, к которой даже не успела скорая. "Лера Кудрявцева умерла в своем доме, в окружении семьи", - написали журналисты.

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