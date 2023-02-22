"Теперь на фронт": путинистка Кудрявцева взяла в руки оружие и пошла стрелять

Ведущая стреляет из разнообразного оружия и хвастается тем, что уж очень ей это занятие по душе.

Лера Кудрявцева / modnohod.ru

Путинистка, любительница войны, молодящаяся телеведущая Лера Кудрявцева, таки сдержала свое обещание и взяла в руки оружние.

Согласно опубликованным фото, которые Кудрявцева запостила на своей странице в Instagram, путинистка взяла в руки разные виды оружия и отправилась при полном параде в тир. Свои видео и фото она сопроводила текстом о том, кто что любит. "Кто-то вышивает крестиком , кто-то кулинарит, а я вот нашла для себя занятие по душе. Пока еще болят руки от напряжения. А у вас какое хобби?" - спрашивает она.

Комментаторы не остались в стороне и отчаянно стали советовать телеведущей все же отправиться на фронт, посетить передовую. Некоторые из них даже посоветовали брать с собой визажистов.

"Готовишься на передовую? Покажи своим примером, яростная патриотка", "Готовится на замену ч*обикам", "Теперь на фронт", "Отправьте на фронт Лерку' визажистов с собой тоже", - пишут комментаторы.

Напомним, ранее Кудрявцева вызверилась матом на СМИ, которые "похоронили" ведущую.

Так, на одном из ресурсов вышла статья о том, что скончалась известная телеведущая Лера Кудрявцева, к которой даже не успела скорая. "Лера Кудрявцева умерла в своем доме, в окружении семьи", - написали журналисты.

Эта статья не на шутку разгневала путинистку Кудрявцеву, которая, судя по всему, не хочет умирать, как умирают жители мирной Украины, которую обстреливает ее любимая страна Россия.

Ранее Кудрявцева сообщила, что ее тошнит от своих же российских земляков.

И виной этому война в Украине. Но стареющую диву тошнит не от того, что ее земляки убивают и насилуют украинских женщин и детей. Это как раз вписывается в ее картину мира.

Тошнит ее от другой категории россиян, а именно тех, кто не поддерживает войну и не пошел на сделку с совестью.

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