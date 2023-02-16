Умерла Лера Кудрявцева: путинистка матом обратилась к 'похоронившем' ее СМИ

Мама и сестра телеведущей Леры Кудрявцевой испытали невероятный шок из-за новости о смерти ведущей.

Лера Кудрявцева / modnohod.ru

Путинистка, любительница войны, молодящаяся телеведущая Лера Кудрявцева, вызверилась матом на СМИ, которые "похоронили" ведущую.

Так, на одном из ресурсов вышла статья о том, что скончалась известная телеведущая Лера Кудрявцева, к которой даже не успела скорая. "Лера Кудрявцева умерла в своем доме, в окружении семьи", - написали журналисты.

Эта статья не на шутку разгневала путинистку Кудрявцеву, которая, судя по всему, не хочет умирать, как умирают жители мирной Украины, которую обстреливает ее любимая страна Россия.

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На своей странице в Instagram, ведущая выложила скрин скандального материала и матом обратилась к ее авторам. "Вы просто конченные. Гореть вам в аду только за то, что мама и сестра утром чуть с ума не сошли, пока я спала. Твари, блин (неценз - авт.)", - написала любительница войны, которая "топит" за свою террористическую державу.

Напомним, ранее Кудрявцева сообщила, что ее тошнит от своих же российских земляков.

И виной этому война в Украине. Но стареющую диву тошнит не от того, что ее земляки убивают и насилуют украинских женщин и детей. Это как раз вписывается в ее картину мира.

Тошнит ее от другой категории россиян, а именно тех, кто не поддерживает войну и не пошел на сделку с совестью.

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