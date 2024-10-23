"Был безнадежно влюблен": Melovin впервые прокомментировал слухи про помолвку

Меловин рассказал, чью руку он держит с таким трепетом на фото, которое наделало столько шума.

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Melovin новости - Меловин ответил на вопрос о женитьбе / коллаж: Главред, фото: facebook.com/bighousemelovin, instagram.com/melovin_official

Два дня назад украинский певец Melovin (настоящее имя - Константин Бочаров) заинтриговал поклонников новостью о своей помолвке - он показал, как сжимает руку таинственной незнакомки, на пальце которой красовалось необычное кольцо. Артист, очевидно, сделал девушке некое предложение, на которое она ответила согласием.

Целых два дня Меловин держал своих фанатов в неведении: значит ли это, что звезда готовится к свадьбе? Или же он таким образом разогревает поклонников перед новой премьерой?

"Раскололся" Бочаров лишь в личной переписке в ведущим и интервьюером Славой Деминым, фрагмент которой тот опубликовал в недавнем выпуске авторского шоу. Шоумен обратился к Меловину за комментарием, и получил даже чуть больше, чем рассчитывал.

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Так Константин подтвердил, что готовит новый проект. Однако в нем есть место и для большой любви: партнершей Melovin станет девушка, к которой знаменитость неровно дышит еще со школьной скамьи.

"Я воплотил мечту своего детства, спел с девушкой, в которую был безнадежно влюблен со школьных времен", - признался певец.

Melovin новости - Меловин ответил на вопрос о женитьбе / Скриншот YouTube

Кто такой Меловин? MÉLOVIN (настоящее имя Константин Николаевич Бочаров; род. 11 апреля 1997, Одесса, Украина) — украинский певец, победитель шестого сезона украинского вокального шоу "X-Фактор", победитель второго сезона гипершоу "Маска". Представитель Украины на 63-м песенном конкурсе "Евровидение" в Португалии с песней "Under The Ladder", где занял в финале 17-е место. В июле 2021 года Меловин совершил каминг-аут как бисексуал на Atlas Weekend 2021, пишет Википедия.

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