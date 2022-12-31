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"Будет ребенок": Positiff сделал признание о личной жизни

31 декабря 2022, 16:59
Певец разоткровенничался накануне нового года и сделал ряд очень неожиданных признаний.
Позитив, Алексей Завгородний, Надя Дорофеева
Позитив, Алексей Завгородний, Надя Дорофеева / instagram.com/positiff

Украинский певец Positiff дал откровенное интервью Даниэлю Салему, где рассказал о своих романтических отношениях. Как оказалось, певец уже серьезно думает о том, чтобы создать семью.

У меня есть очень сильная любовь к одной женщине. Я ее очень люблю и действительно отношения, которые у нас с ней - они во время войны с каждым днем становятся еще крепче", - поделился исполнитель.

"Она была со мной каждый день во время войны и я тогда понял, что мы видим очень много пар, которые разошлись, потому что война все же проверяет людей на много моментов... Честно, очень горжусь человеком за то, что она делает для меня... Она поймала самое сложное для меня время – самое депрессивное, самое нервное, когда действительно от меня отошло очень много, когда потерял очень много, к чему я очень привык и за это благодарен", - добавил он.

"Я хочу семью, я действительно хочу семью и к ней готов и я очень хочу, чтобы все у меня получилось, и я на этом работаю... Это будет скоро... И ребенок будет уже!", - сказал он.

Что касается Потапа, то, по словам Алексея, они с ним виделись, когда муж Насти Каменских приезжал из-за границы в Украину.

Напомним, ранее украинская певица и телеведущая Мишель Андраде рассказала о своих отношениях во время войны, а также о том, как ей приходится переживать "любовные качели".

Как рассказала она изданию Viva, война войной, но для "любви всегда есть место".

"За это время я переживала и любовные качели. Знаете, иногда бывает, что ты решаешь не идти в отношениях дальше, а потом снова прыгаешь с этим парашютом в пропасть. Тебе вроде бы страшно, но в то же время кайфово. Ты ныряешь в эти чувства – и все! Понимаешь, что нырнула туда, куда уже не нужно нырять, но есть как есть", - рассказала Андраде.

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