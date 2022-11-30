Мишель Андраде рассказала о трудностях в отношениях

Мишель Андраде / instagram.com/mishvirmish/

Украинская певица и телеведущая Мишель Андраде рассказала о своих отношениях во время войны, а также о том, как ей приходится переживать "любовные качели".

Как рассказала она изданию Viva, война войной, но для "любви всегда есть место".

"За это время я переживала и любовные качели. Знаете, иногда бывает, что ты решаешь не идти в отношениях дальше, а потом снова прыгаешь с этим парашютом в пропасть. Тебе вроде бы страшно, но в то же время кайфово. Ты ныряешь в эти чувства – и все! Понимаешь, что нырнула туда, куда уже не нужно нырять, но есть как есть", - рассказала Андраде.

Певица также добавила, что сегодня она достаточно откровенна, в первую очередь с самой собой.

"Я решила наконец-то открыть себя для себя. Раньше мне было сложно говорить о том, что я чувствую и переживаю внутри. Но за последние месяцы я много работала над собой. Я поняла, что идеальных людей нет, нужно просто уметь преподносить свою правду другим, делать это искренне, открыто. Поэтому мои интервью и песни стали более откровенными. Когда ты настоящий и настоящий артист, твои слушатели обязательно привлекутся", - полагает Андраде.

Напомним, ранее Мишель Андраде сообщила, что больше не является продюсерским продуктом компании "MOZGI".

Как сообщила она в интервью Славе Демину, певица, несмотря на это, продолжает поддерживать отношения с компанией. "Мы работаем, мы продолжаем поддерживать друг друга, но уже на совершенно других условиях", - рассказала артистка.

Она также сообщила, что исполнитель Позитив также прекратил свое сотрудничество с продюсерским центром, основателем которого является певец и автор Алексей Потапенко (Потап), а также его супруга Ирина Горовая.