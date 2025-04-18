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"Будет много "лысой" правды": Кошевой решил поставить Гончаренко на место

Элина Чигис
18 апреля 2025, 19:50
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Евгений Кошевой сделал громкое заявление.
Евгений Кошевой, Алексей Гончаренко
Евгений Кошевой - новое заявление / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Евгений Кошевой, t.me, Алексей Гончаренко

Вы узнаете:

  • Евгений Кошевой высказался о Лачене и Гончаренко
  • Шоумен будет говорить свою правду в соцсетях

Украинский известный шоумен и актер студии Квартал 95 Евгений Кошевой высказал свое мнение о блогере Игоре Лаченкове и нардепе от ЕС Алексее Гончаренко.

На своей странице в Instagram Евгений раскритиковал действия нардепа.

видео дня

"Знаете, я тут прикинул – Лачен пишет, Гончаренко снимает. Ерунду в основном, конечно. То я так подумал, что Лысый будет говорить", – сказал Кошевой.

Смотрите видео, где Евгений Кошевой сделал заявление:

Кошевой О Гончаренке и Лачене
Кошевой О Гончаренке и Лачене / фото: скрин t.me/stars_ua_gl

Как отметил шоумен, он создаст свой Telegram-канал.

"Тут будет много "лысой" правды и немного моих эмоций", – заявил Евгений.

Напомним, Евгений Кошевой говорит, что он лучший друг президента Украины Владимира Зеленского, который до своего президентства был главой студии Квартал 95.

Евгений Кошевой с женой и дочерями
Евгений Кошевой с женой и дочерями / instagram.com, Евгений Кошевой

Также он отмечает, что продолжает поддерживать связь с Зеленским и называет его Вованом Зеленым.

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Кто такой Евгений Кошевой?

Евгений Викторович Кошевой — украинский актер кино, телевидения и озвучания, шоумен, телеведущий. С 2005 года и по настоящее время — участник шоу "Вечерний квартал", "Вечерний Киев", ведущий "Чисто News", с 2012 года — член жюри телешоу "Рассмеши комика". С 2019 года ведущий "Лиги Смеха", сообщает "Википедия".

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