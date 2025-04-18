"Будет много "лысой" правды": Кошевой решил поставить Гончаренко на место

Вы узнаете:
- Евгений Кошевой высказался о Лачене и Гончаренко
- Шоумен будет говорить свою правду в соцсетях
Украинский известный шоумен и актер студии Квартал 95 Евгений Кошевой высказал свое мнение о блогере Игоре Лаченкове и нардепе от ЕС Алексее Гончаренко.
На своей странице в Instagram Евгений раскритиковал действия нардепа.
"Знаете, я тут прикинул – Лачен пишет, Гончаренко снимает. Ерунду в основном, конечно. То я так подумал, что Лысый будет говорить", – сказал Кошевой.
Смотрите видео, где Евгений Кошевой сделал заявление:
Как отметил шоумен, он создаст свой Telegram-канал.
"Тут будет много "лысой" правды и немного моих эмоций", – заявил Евгений.
Напомним, Евгений Кошевой говорит, что он лучший друг президента Украины Владимира Зеленского, который до своего президентства был главой студии Квартал 95.
Также он отмечает, что продолжает поддерживать связь с Зеленским и называет его Вованом Зеленым.
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Кто такой Евгений Кошевой?
Евгений Викторович Кошевой — украинский актер кино, телевидения и озвучания, шоумен, телеведущий. С 2005 года и по настоящее время — участник шоу "Вечерний квартал", "Вечерний Киев", ведущий "Чисто News", с 2012 года — член жюри телешоу "Рассмеши комика". С 2019 года ведущий "Лиги Смеха", сообщает "Википедия".
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