"Будет много "лысой" правды": Кошевой решил поставить Гончаренко на место

Евгений Кошевой сделал громкое заявление.

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Евгений Кошевой - новое заявление / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Евгений Кошевой, t.me, Алексей Гончаренко

Вы узнаете:

Евгений Кошевой высказался о Лачене и Гончаренко

Шоумен будет говорить свою правду в соцсетях

Украинский известный шоумен и актер студии Квартал 95 Евгений Кошевой высказал свое мнение о блогере Игоре Лаченкове и нардепе от ЕС Алексее Гончаренко.

На своей странице в Instagram Евгений раскритиковал действия нардепа.

видео дня

"Знаете, я тут прикинул – Лачен пишет, Гончаренко снимает. Ерунду в основном, конечно. То я так подумал, что Лысый будет говорить", – сказал Кошевой.

Смотрите видео, где Евгений Кошевой сделал заявление:

Кошевой О Гончаренке и Лачене / фото: скрин t.me/stars_ua_gl

Как отметил шоумен, он создаст свой Telegram-канал.

"Тут будет много "лысой" правды и немного моих эмоций", – заявил Евгений.

Напомним, Евгений Кошевой говорит, что он лучший друг президента Украины Владимира Зеленского, который до своего президентства был главой студии Квартал 95.

Евгений Кошевой с женой и дочерями / instagram.com, Евгений Кошевой

Также он отмечает, что продолжает поддерживать связь с Зеленским и называет его Вованом Зеленым.

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Кто такой Евгений Кошевой? Евгений Викторович Кошевой — украинский актер кино, телевидения и озвучания, шоумен, телеведущий. С 2005 года и по настоящее время — участник шоу "Вечерний квартал", "Вечерний Киев", ведущий "Чисто News", с 2012 года — член жюри телешоу "Рассмеши комика". С 2019 года ведущий "Лиги Смеха", сообщает "Википедия".

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