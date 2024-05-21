Бритни Спирс пугающе раздуло из-за отказа лечиться - фанаты бьют тревогу

После драки с бойфрендом американская певица Бритни Спирс подтвердила, что ее нога сломана. Ранее она уже имела три подобных травмы, и всегда обращалась за помощью. Теперь артистка решила отказаться от медицинских услуг, потому что после них ей "было еще больнее".
Спирс решила проверить свой организм на способность к самоисцелению, но эксперимент, очевидно, оказался не очень удачным. В социальных сетях поп-звезда опубликовала фото своей распухшей ноги в областях лодыжки и ступни с темно-фиолетовой гематомой, сообщает издание TMZ.
В подписи к неприятному кадру Бритни рассказала, что с такой ногой она укатила в Мексику, где прекрасно провела время - танцевала на каблуках, купалась голышом в океане, угощалась дорогим алкоголем, ходила на шопинг и даже умудрилась простудиться. При этом артистка убеждена, что она полностью излечила свой перелом.
Снимок вызвал сильное беспокойство у поклонников Бритни Спирс. Никто не может с уверенностью сказать, к какому периоду принадлежит фото распухшей ноги звезды - сейчас пост с ним удален, а следом певица уже показала несколько видео, в которых она танцует в новых нарядах на каблуках. Впрочем, крайне сложно определить время, когда и они были сняты.
В комментариях отмечают, что вид покалеченной ноги Бритни напоминает перелом лодыжки, и что звезде срочно нужна помощь медиков.
#BritneySpears says she's healing all on her own after a trip to Mexico -- which she says included cursing out strangers -- but visuals of her battered foot seem to tell a drastically different story.— TMZ (@TMZ) May 19, 2024
See more ? https://t.co/aj69WD5YG2pic.twitter.com/qCn7M9e800
Кто такая Бритни Спирс?
Бритни Джин Спирс - американская поп-певица, актриса, танцовщица, автор песен, обладательница премии "Грэмми" в категории "Лучшая танцевальная запись", сообщает "Википедия".
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Также популярный канадский певец Джастин Бибер сообщил, что впервые станет отцом. Его жена, модель Хейли Бибер, похвасталась в социальных сетях фото с беременным животиком.
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