Бритни Спирс "набросилась" на бывшего мужа: "На парня нужно надеть намордник"

Инсайдер рассказал, что обижает Спирс спустя полтора года после расставания.

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Бритни Спирс хочет надеть намордник на Сэма Асгари - что случилось / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, instagram.com/samasghari

Кратко:

Бритни Спирс и Сэм Асгари расстались летом 2023

Певица сейчас невысокого мнения про бывшего мужа, который говорит про нее в прессе только хорошее

Отношения, а затем и брак с моделью, фитнес-тренером и начинающим актером Сэмом Асгари многие считали мезальянсом для Бритни Спирс. Однако их отношения длились семь лет (из них 14 месяцев - в официальном браке), и долгое время казались весьма счастливыми.

После весьма мирного расставания летом 2023 года Асгари с исключительной нежностью отзывается про свою звездную бывшую, не комментируя слухи про ее нестабильное психическое состояние. Чего не скажешь про Спирс.

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Издание Radar Online пообщалось с источником из близкого окружения Брит, который сообщил, что поп-икона настроена против Сэма весьма агрессивно. Она якобы ищет способ запретить ему упоминать о ней в своих интервью, так как считает, что Асгари пытается раскрутить свою карьеру за счет ее имени, дескать это нервировало Спирс еще во время их отношений, а теперь и вовсе выводит из себя.

"Бритни в ярости из-за того, что ее бывший муж постоянно упоминает ее имя! Она говорит, что с нее хватит его выходок, и хочет, чтобы он завязал с ними навсегда! Она говорит, что парню нужно надеть намордник. И точка. Сэм действительно думал, что женитьба на Бритни принесет ему звездную славу, но давайте не будем обманывать себя. Единственная причина, по которой кто-то берет трубку, когда он звонит, - это его связь с ней! Она полностью перестала быть его билетом к славе и хочет, чтобы он тоже двигался дальше. Бритни хочет, чтобы он перестал пользоваться их прошлым ради внимания! Но в данный момент он, похоже, не понимает, куда она клонит. Они были женаты немногим более года, так что, конечно, у него скоро закончится запас рассказов об их короткой совместной жизни. Но сейчас он, кажется, говорит об их браке гораздо больше, чем когда они были вместе, что кажется Бритни очень странным и немного ироничным. Может быть, если бы он больше думал и старался во время отношений, то, возможно, они бы до сих пор были вместе", - сообщил инсайдер.

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