Бритни Спирс извинилась перед Тимберлейком за очень откровенные мемуары

Бритни Спирс попросила прощения за резкие слова в мемуарах, которые могли обидеть ее близких - в том числе своего бывшего возлюбленного Джастина Тимберлейка.

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Бритни Спирс написала, что сожалеет, если оскорбила кого-либо из людей, которые ей искренне небезразличны / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

После того как фанаты легендарной певицы Бритни Спирс сделали все, чтобы испортить ее бывшему бойфренду Джастину Тимберлейку впечатления от выхода первой за последние шесть лет песни, сама артистка выложила очень лояльный к нему пост в Instagram.

В тексте Спирс говорит, что сожалеет, если "оскорбила кого-либо из людей, которые мне искренне небезразличны", а также высоко оценила видео, в котором Тимберлейк поет вместе с комиком Джимми Фэллоном и группой The Roots.

"Я хочу извиниться за некоторые вещи, о которых я написала в своей книге. Если я обидела кого-то из людей, которые мне искренне небезразличны, мне очень жаль. Я также хотела сказать, что влюблена в новую песню Джастина Тимберлейка "Selfish". Она так хороша, и почему каждый раз, когда я вижу Джастина и Джимми вместе,я так смеюсь", – написала Спирс.

видео дня

Дело в том, что в октябре 2023 года Бритни опубликовала свою книгу мемуаров "Женщина во мне", в которой, среди прочего, рассказала, что была вынуждена прервать беременность во время романа с Тимберлейком в начале 2000-х.

"Для меня это не было трагедией. Но Джастин определенно не был рад беременности. Он сказал, что мы не были готовы к рождению ребенка, что мы слишком молоды. Если бы это было предоставлено мне одной, я бы никогда этого не сделала", – написала певица.

Напомним, ранее стало известно, что Бритни Спирс разводится с мужем, актером и фитнес-инструктором Сэмом Асгари, через год после заключения официального брака. Причиной якобы стала неверность певицы.

После развода Бритни Спирс ушла в отрыв на странной вечеринке с пятью мужчинами - в социальных сетях появилось видео, где ей целуют и облизывают ноги, пока она позирует в полупрозрачном платье.

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