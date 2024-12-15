"Боже!": Брежнева показала, как сейчас выглядит ее 15-летняя дочь

Певица растрогала пользователей Сети.

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Брежнева показала, как сейчас выглядит ее 15-летняя дочь / Коллаж Главред, фото: instagram.com/ververa/

В материале:

Вера Брежнева опубликовала серию фото с дочкой

В Сети были в восторге от увиденного

Украинская певица Вера Брежнева трогательно поздравила свою младшую дочь Сару с днем рождения.

На своей страничке в Instagram она опубликовав серию фотографий. На снимках видно, как изменилась девушка за последние годы.

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Вера Брежнева лаконично, но нежно поздравила дочь с днем рождения. Она также опубликовала совместное селфи с Сарой, на котором видно, что девушка унаследовала красоту от своей звездной мамы. Более того, девушка выглядит уже совсем взрослой.

Как сейчас выглядит дочь Брежневой / Фото: скриншот

Как сейчас выглядит дочь Брежневой / Фото: скриншот

Поклонники Веры Брежневой были в восторге, от Сары.

"Боже! Она невозможная! Хотя) разве это удивительно?!) счастья ей женского", "От всего сердца поздравляю Вашу красоту! Она неподражаема! Она прекрасна! Счастья ей навсегда", "Какая красавица. С именинницей Верочка", - писали в комментариях под постом певицы.

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Отметим, недавно дочь Веры Брежневой Сара Киперман призналась, что учится в Женеве. Также Сара отметила, что своими профессиями мечты она считает вовсе не дизайн, а дело криминалистов, детективов и судмедэкспертов. Впрочем, у девушки есть в запасе еще несколько лет, чтобы окончательно определиться, чем она хочет заниматься в жизни.

А также ранее Вера Брежнева заинтриговала фанатов новым снимком и намекнула на новый роман. На своей странице в соцсетях Брежнева показала снимок, на котором видна ее нога в туфлях-лодочках и рядом мужская нога в коричневом ботинке.

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Кто такая Вера Брежнева? Вера Брежнева - украинская певица, актриса и бизнесвумен. Бывшая участница поп-группы ВИА Гра (2003-2007). В октябре 2023 года начала музыкальный проект под псевдонимом VERA. Имела успех в РФ, однако после 24 февраля 2022 года выразила четкую антивоенную позицию и оборвала связи со страной-оккупантом.

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