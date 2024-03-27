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Борщ - российский: Клопотенко отказали в открытии ресторана в Японии из-за абсурдной причины

Алена Кюпели
27 марта 2024, 20:16
Популярный кулинар рассказал о том, как планировал открыть ресторан в Японии.
Клопотенко рассказал о странной ситуации
Клопотенко рассказал о странной ситуации / Коллаж Главред, фото Instagram/klopotenko

Известный украинский кулинар, ресторатор и общественник Евгений Клопотенко поделился абсурдной историей, которая однозначно является тригерром для каждого украинца.

На своей странице в Instagram, популярный кулинар рассказал о том, как планировал открыть ресторан в Японии и как ему в этом отказали.

По словам Клопотенко, он вел переговоры об открытии украинского ресторана в Японии. "И здесь на тебе: японцы не хотят открывать монозаведение с борщом, потому что у них, внимание: "распространено мнение, что борщ это русское блюдо", - делится шеф-повар.

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Он отмечает, что с одной стороны, понятно, что люди будут обходить это место десятой дорогой, потому что "японцы, к счастью, исторически являются русофобами". "И вот, мы как на одной стороне баррикад, а выходит какая-то дура. И это отличный пример глубины русской пропаганды", - пишет он.

Кто такой Евгений Клопотенко?

Клопотенко Евгений Викторович – украинский шеф-повар, ресторатор, общественный активист, блогер и телеведущий. Соучредитель ресторана "Сто лет назад вперед" (Киев) и бистро "Другие" (Львов), автор популярного в Украине кулинарного сайта klopotenko.com, пишет Википедия.

Клопотенко подытоживает, что эта ситуация лишь означает, что нужно работать еще более упорно над популяризацией украинской мысли и украинской кухни в мире. "Упорнее контрпропагандировать. И как же хорошо, что рвения украинцам хватает. Конечно, это единичный случай, потому что уровень поддержки Украины в Японии просто невероятен", - резюмирует селебрити.

Напомним, ранее шеф-повар Евгений Клопотенко признался, что в вопросах любви он предпочитает нетрадиционный подход: верным он может быть лишь одной возлюбленной - кулинарии.

Также популяризатор украинской кухни без обиняков прокомментировал слухи о своей ориентации - Клопотенко честно ответил на вопрос, смог бы совершить каминг-аут.

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