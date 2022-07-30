Боролась вместе с сыном: опасная болезнь забрала жизнь украинской блогерши, супруги футболиста

От рака умерла украинская блогерша / Фото: instagram.com/happyverochka

Ушла из жизни известная украинская блогерша, супруга футболиста Романа Бочкура, Вера - она боролась в течении четырех лет с опасным недугом - раком толстого кишечника, говорится в сообщении на ее странице в Instagram.

Вера умерла во возрасте 31 года.

Чувствуя свои скорую кончину, она написала свое прощальное послание раньше времени, его и опубликовали в Сети уже после ее смерти.

"Если вы читаете это сообщение, то, к сожалению, случилось хуже всего... Я всегда думала, что так много скажу в последнем посту, но когда я начала понимать, что это может произойти скоро, все слова словно вылетели... Я хочу, чтобы вы запомнили меня всегда улыбающейся, счастливой, сильной и красивой, как на этом фото. Я хочу, чтобы вы жили здесь и сейчас, ценили жизнь, берегли друг друга, любили Бога всем сердцем, не забывали говорить "спасибо" и никогда не сдавались! Обнимаю вас сердцем и хочу сказать вам спасибо, благодаря вам, я прожила самые крутые 4 года жизни, хотя поначалу так много мне не давали! Я верю, что мой блог был для вас полезен. Я уже на небе", – говорится в сообщении.

Самое страшное то, что Вера Бочкур лечилась от рака вместе со своим сыном. В 2018 году Максиму было всего 5 месяцев, ему поставили диагноз рак. Вера готовилась стать донором, поскольку был риск пересадки печени. Во время обследования блогерша также узнала и о своем страшном диагнозе – раке толстого кишечника с метастазами в печень.

Блогерша умерла от онкологии / Фото: instagram.com/happyverochka

Малыша, к счастью, удалось спасти после 10 месяцев борьбы. В сентябре 2022 года ему уже будет пять лет.

В начале войны Вера переехала в Германию, где продолжила лечение.

13 июля она сообщила, что ей осталось жить максимум месяц.

Вера боролась с раком до последнего / Фото: instagram.com/happyverochka

"Ко мне заходили врачи и снова говорили, что ничего не изменилось, и месяц жизни – это максимум. Конечно, я плачу, когда такое слышу, но сегодня после разговора с психологом, я поняла, что я не хочу в это верить, я верила и боролась последние 4 года, и буду продолжать это делать до последнего! После разговора я поняла, что я не хочу сдаваться, смиряться и просто ждать смерти!" – написала тогда она.

Новость о смерти любимой подтвердил муж Веры, футболист Роман Бочкур.

"Покойся с Богом, Веруня…" – написал он в своем фотоблоге.

Ранее своим опытом преодоления тяжелой болезни поделилась украинская продюсерка Елена Мозговая. Она призналась, что из-за мучительной боли еще год назад задумывалась о самоубийстве.

Также стало известно, что Анастасия Заворотнюк, которая уже три года борется с тяжелой формой онкологии, дважды была на грани жизни и смерти.

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