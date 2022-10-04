Бориса Моисеева могли убить: росСМИ ошарашили подробностями смерти певца

Борис Моисеев умер / ТАСС, соцсети

Российский певец Борис Моисеев умер после продолжительной болезни. За последние десять лет он пережил несколько инсультов.

Однако брат музыканта подозревает, что за кончиной Моисеева стоит его директор.

Брат музыканта Марк Толкач, проживающий в Канаде, считает: "Борис скончался за неделю или две до озвученной его директором Сергеем Горохом даты".

Как сообщают росСМИ, следственный комитет начал проверку обстоятельств ухода 68-летнего Моисеева по статьям "Убийство" и "Нанесение тяжких телесных повреждений, повлекшее смерть".

Тем не менее, Марк Толкач указывает на странности в ситуации. По его словам, директор Сергей Горох не давал подопечному общаться с семьей, а также якобы переписал элитную квартиру Моисеева на себя. Мужчина намерен бороться за наследство родственника.

Причина смерти Бориса Моисеева

"Криминальных причин смерти певца Бориса Моисеева, умершего 27 сентября на 69-м году жизни, не установлено", — цитируют росСМИ слова людей, близких к следствию.

"В медицинских кругах заявили, что предварительно установлено: причиной смерти певца стала острая сердечная недостаточность", — говорит источник.

К слову, данных экспертизы пока нет, а на теле музыканта не было обнаружено следов насильственной смерти.

Смерть Бориса Моисеева

Ранее стало известно, что Моисеев стал испытывать и проблемы с финансами. Денег певцу не хватало на самое необходимое. Как рассказала известный адвокат и телевизионный эксперт Тамара Пухова, у Моисеева небольшая пенсия, а накоплений не было.

Летом 2022 года журналист Отар Кушанашвили рассказал, как себя чувствует тяжелобольной певец. Тогда он отметил, что Моисеев уже почти десятилетие практически парализован.

Российская певица Алла Пугачева с глубокой печалью отреагировала на смерть певца и танцора Бориса Моисеева. Однако, будучи из тех немногих приближенных, кто знал, как живет артист после инсультов, она, похоже, давно с ним попрощалась.

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