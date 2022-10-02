"Я не могу простить": Киркоров разрыдался у гроба Моисеева и сделал признание

Моисеев и Киркоров / starhit.ru, kp.ru

2 октября в Москве проходят похороны Бориса Моисеева. Проститься с исполнителем пришли многие звезды российского шоу-бизнеса. Одними из них стали путинисты, которые поддерживают политику диктатора Путина и войну в Украине, Филлип Киркоров и Николай Басков.

Киркоров журналистам заявил, что Моисеев лично внес большой вклад в становления его, как артиста.

"Боря, был причастен к моему профессиональному телевизионному дебюту. У меня было два крестных родителя на телевидении. Мать и отец: Алла в программе "Рождественские встречи" и Боря в "Утренней почте". Поэтому я его запомнил очень открытым, всегда приходящим на помощь", - заявил путинист Киркоров.

Стоя у гроба Моисеева Киркоров не смог сдержать эмоций, заплакал и сделал признание.

"Ты оставил невероятный след в нашей жизни... Я даже помню говорил: "Слушайте у Моисеева костюм круче мне надо хотя бы как у Моисеева". Ты был пример. Так как он одевался и как одевал своих девочек это можно было представить в Голливуде или на Бродвее. Было два таких человека в шоу бизнесе, это Валерий Леонтьев и Борис Моисеев, которые так продумывали свои образы. Учил нас молодых как надо относится к большой сцене. Прости за невнимание. Я не могу простить что за годы твоей болезни я тебя ни разу не посетил", — заявил Киркоров со слезами на глазах.

Смерть Бориса Моисеева

Ранее стало известно, что Моисеев стал испытывать и проблемы с финансами. Денег певцу не хватало на самое необходимое. Как рассказала известный адвокат и телевизионный эксперт Тамара Пухова, у Моисеева небольшая пенсия, а накоплений не было.

Летом 2022 года журналист Отар Кушанашвили рассказал, как себя чувствует тяжелобольной певец. Тогда он отметил, что Моисеев уже почти десятилетие практически парализован.

Российская певица Алла Пугачева с глубокой печалью отреагировала на смерть певца и танцора Бориса Моисеева. Однако, будучи из тех немногих приближенных, кто знал, как живет артист после инсультов, она, похоже, давно с ним попрощалась.

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