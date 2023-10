"Бомбы падают": звезда "Секретных материалов" призвала помочь украинским детям

Известная актриса Джиллиан Андерсон обратилась к поклонникам с призывом помочь украинским детям, которые страдают из-за войны.

Джиллиан Андерсон / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com и скриншот

Легендарная британская актриса Джиллиан Андерсон (более всего известная по сериалам "Икс-файлы" и "Сексуальное воспитание") обратилась к поклонникам с призывом помочь украинским детям, которые вынуждены страдать из-за войны, которую страна-агрессор РФ развязала против Украины.

"Бомбы падают на детей в Украине. Я была там и видела своими глазами, как война разрывает маленькие жизни на части. Они голодны, они мерзнут, они отчаянно нуждаются в безопасности. Поэтому я прошу вас зайти сегодня на сайт War Child и пожертвовать всего пять фунтов", – сказала артистка.

Напомним, ранее легенда мировой поп-музыки Пол Маккартни в очередной раз публично поддержал Украину ‒ в этот раз самом масштабном британском музыкальном фестивале — Гластонбери. Ближе к концу своего длинного сета (2 часа 50 минут) Маккартни несколько минут размахивал украинским флагом.

Как рассказали журналистам источники из окружения музыканта, он намеренно исключил другой хит The Beatles ‒ Back in the U.S.S.R ‒ из своего концерта в Гластонбери и всех будущих выступлений.

Позднее другие легендарные рок-коллективы - Guns N' Roses и The Rolling Stones - публично выразили свою поддержку Украине в войне против России.

"Роллинги" во время исполнения своего хита Gimme Shelter в лондонском Гайд-парке показали на большом экране кадры взрывов и разрушений, которые совершили русские оккупанты на территории Украины. Впоследствии на экране за спиной взвился большой украинский флаг. Причем зрители очень хорошо отреагировали на символический жест рок-музыкантов.

А Guns N' Roses на стадионе Tottenham Hotspur Stadium в Лондоне организаторы украсили сцену украинской символикой – на сцене были наши флаги, а зал и сцена регулярно подсвечивались желто-голубыми цветами.

