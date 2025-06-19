Резко стало хуже: стало известно о состоянии Киркорова

Светская дива из террористической России рассказала о состоянии путиниста Киркорова.

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Киркоров появился на публике / Коллаж Главред, фото Instagram/ fkirkorov

Кратко:

Что говорят о состоянии Киркорова приближенные

Что происходит с его рукой

Вокруг состояния певца-путиниста Филиппа Киркорова, который обжег себе руку во время концерта и находился в больнице, снова поднимается волна новых слухов.

Как пишут российские пропагандисты, состояние путиниста прокомментировала светская львица Алена Кравец. Она считает, что исполнитель многое скрывает от поклонников.

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Филипп Киркоров / фото: facebook.com, Филипп Киркоров

"Как я слышала от врачей, там все серьезно. Сразу после того выступления к Филиппу за кулисами приехала скорая, но сказали, что ничего страшного. Через день у него была презентация клипа в Москве. А потом певцу стало резко хуже. Я думаю, там дело не только и не столько в ожоге… Нам не говорят всю правду", — призналась женщина.

Путинист Киркоров пока пропал с радаров / Фото Instagram/fkirkorov

Кравец добавила, что видела жуткое видео, где у Киркорова якобы почерневшая рука.

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Отметим, как сообщал Главред, певец Филипп Киркоров получил запретна въезд в некоторые страны, поскольку он восхищается политикой Кремля. Путинист не сможет посещать Молдову, а также Литву, поскольку он "несет угрозу нацбезопасности государства, пропагандирует российские нарративы и дает концерты в незаконно оккупированном Крыму, отрицая территориальную целостность Украины".

А также недавно Филипп Киркоров обратился к родителям в честь годовщины их свадьбы. И стало известно, что в свидетельстве о заключении брака родителей артиста написана фамилия Крикорян, поэтому Киркоров – это не настоящая фамилия путиниста.

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Кто такой Филипп Киркоров? Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.

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