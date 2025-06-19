"Мы никогда не ссорились": в Киеве попрощались с Юрием Фелипенко

Кратко:
- В Киеве попрощались с Фелипенко
- Что сказала его жена
Сегодня, 19 июня, в Киеве похоронили украинского известного актера и военнослужащего ВСУ Юрия Фелипенко, который погиб на фронте.
Как стало известно, на прощание с актером пришли родные, близкие, коллеги и знакомые.
Сначала с Юрием попрощались в Театре на Подоле, где он работал много лет. Зал украсили цветами, поставили портрет Фелипенко, а на проекторе транслировали видео с актером.
"Мы никогда не ссорились, никогда не ложились спать поссорившимися. Мы никогда не обсуждали обыденность, всегда обсуждали только любовь. Я вам очень благодарна, что сегодня вы здесь. Для меня это очень ценно. Я хочу сказать, что он любил этот театр. Я бы просила вас, чтобы вы развивали этот театр, берегли его. Я бы хотела, чтобы театр помогал войску, как только можно", - сказала жена Юрия Екатерина Мотрич.
После прощания в театре гроб с актером доставили в Михайловский собор.
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Как сообщал Главред, певица София Ротару отреагировала на массированный обстрел Киева со стороны страны-оккупанта РФ в ночь на 17 июня. Артистка опубликовала снимок, на котором показала разрушенный многоэтажный дом в Соломенском районе столицы и оставила эмоджи в виде разбитого сердца.
А также ведущая Маричка Падалко написала свое мнение о мужчинах, которые не ушли на фронт защищать Украину от российских оккупантов. Маричка опубликовала высказывание в День отца, когда многие ее коллеги поздравляли своих мужей с этим праздником.
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Кто такой Юрий Фелипенко?
Юрий Фелипенко – украинский актер театра и кино. Родился 8 мая 1993 года в Запорожье.
После окончания в 2016 году Киевский национальный университет театра, кино и телевидения им. И. К. Карпенко-Карого (курс Юрия Высоцкого) – актер Киевского академического драматического театра на Подоле (задействован в 20 ролях). Также работает в театре-студии Стигма и занимается дубляжем зарубежных фильмов. На экране Юрий Фелипенко впервые появился в 2014 году в детективном сериале "Возвращение Мухтара-9". Среди других работ – "Отдел 44", "Что делает твоя жена", "Цвет страсти".
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