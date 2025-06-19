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Алла Пугачева и Максим Галкин приняли важное решение - что произошло

Элина Чигис
19 июня 2025, 17:49
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Супруги отправятся в Латвию в июне.
Алла Пугачева, Максим Галкин
Кто приедет на фестиваль Лаймы Вайкуле / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Максим Галкин

Вы узнаете:

  • Галкин и Пугачева отправятся в Юрмалу
  • Что о них сказала Лайма Вайкуле

Российские артисты Максим Галкин и Алла Пугачева, которые публично осуждают террористическое вторжение РФ в Украину и живут в Израиле, приедут на фестиваль подруги Лаймы Вайкуле в Юрмалу.

Как сообщила Вайкуле в комментарии СМИ, Пугачева и Галкин, как и каждый год, станут гостями фестиваля Laima Rendezvous.

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"Они приедут в Латвию в июне, после Лиго. У Максима в этом году будут концерты в Латвии. Они оба, как и в другие годы, будут гостями моего фестиваля. И я, и другие очень рады их присутствию на Laima Rendezvous. Конечно, всегда что-то может внезапно измениться, недаром есть поговорка — хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах", - поделилась Лайма.

Пугачева уже много лет дружит с Вайкуле
Пугачева уже много лет дружит с Вайкуле / фото: instagram.com, Лайма Вайкуле

Напомним, фестиваль Лайма Рандеву пройдет с 25 по 27 июля 2025 года в Юрмале, там выступят Андрей Макаревич, Семен Слепаков, Потап, Настя Каменских и другие артисты.

Алла Пугачева
Алла Пугачева / инфографика: Главред

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Как сообщал Главред, певица София Ротару отреагировала на массированный обстрел Киева со стороны страны-оккупанта РФ в ночь на 17 июня. Артистка опубликовала снимок, на котором показала разрушенный многоэтажный дом в Соломенском районе столицы и оставила эмоджи в виде разбитого сердца.

А также ведущая Маричка Падалко написала свое мнение о мужчинах, которые не ушли на фронт защищать Украину от российских оккупантов. Маричка опубликовала высказывание в День отца, когда многие ее коллеги поздравляли своих мужей с этим праздником.

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Кто такая Алла Пугачева?

Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.

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