Новая прическа и дерзкий взгляд: в Сети появились свежие фото Аллы Пугачевой

Кратко:
- Алла Пугачева засветилась на светском мероприятии в Лимассоле
- Примадонна примерила необычный образ в стиле кэжуал
Российская певица Алла Пугачева после начала полномасштабной войны вместе с семьей покинула страну-оккупанта. Сейчас артистка живет на Кипре и в Израиле.
На днях Примадонна появилась на открытии салона красоты в Лимассоле. Фотографии с высокой гостьей появились на официальной странице заведения в Instagram.
Для выхода в свет Пугачева выбрала необычный образ: она сменила прическу - уложила волосы на одну сторону волнами, приоткрыв висок. Алла Борисовна надела белую рубашку оверсайз, светлые укороченные джинсы с разрезами на коленях и серебристые кеды. На шее примадонны было колье-цепь с крупными звеньями.
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Алла Пугачева - последние новости:
Ранее Главред рассказывал, что в стране-оккупанте планировалось убийство Аллы Пугачевой. Покушение было связано с криминальным миром, в котором у артистки были покровители.
Также стало известно, что дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина, 11-летние двойняшки Гарри и Лиза, живут отдельно от родителей. Семья воссоединяется лишь пару раз в год.
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Кто такая Алла Пугачева
Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.
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