Новая прическа и дерзкий взгляд: в Сети появились свежие фото Аллы Пугачевой

Пугачева продолжает весьма успешно экспериментировать с образами.

https://stars.glavred.info/novaya-pricheska-i-derzkiy-vzglyad-v-seti-poyavilis-svezhie-foto-ally-pugachevoy-10671761.html Ссылка скопирована

Алла Пугачева сейчас - Примадонна засветилась на новых фото / коллаж: Главред, фото: instagram.com/alla_pugacheva_primadonna

Кратко:

Алла Пугачева засветилась на светском мероприятии в Лимассоле

Примадонна примерила необычный образ в стиле кэжуал

Российская певица Алла Пугачева после начала полномасштабной войны вместе с семьей покинула страну-оккупанта. Сейчас артистка живет на Кипре и в Израиле.

На днях Примадонна появилась на открытии салона красоты в Лимассоле. Фотографии с высокой гостьей появились на официальной странице заведения в Instagram.

видео дня

Для выхода в свет Пугачева выбрала необычный образ: она сменила прическу - уложила волосы на одну сторону волнами, приоткрыв висок. Алла Борисовна надела белую рубашку оверсайз, светлые укороченные джинсы с разрезами на коленях и серебристые кеды. На шее примадонны было колье-цепь с крупными звеньями.

Алла Пугачева сейчас - Примадонна засветилась на новых фото / instagram.com/sensehouseofbeauty

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Алла Пугачева - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что в стране-оккупанте планировалось убийство Аллы Пугачевой. Покушение было связано с криминальным миром, в котором у артистки были покровители.

Также стало известно, что дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина, 11-летние двойняшки Гарри и Лиза, живут отдельно от родителей. Семья воссоединяется лишь пару раз в год.

Читайте также:

Кто такая Алла Пугачева Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред