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Новая прическа и дерзкий взгляд: в Сети появились свежие фото Аллы Пугачевой

Анна Подгорная
9 июня 2025, 00:54
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Пугачева продолжает весьма успешно экспериментировать с образами.
Алла Пугачева
Алла Пугачева сейчас - Примадонна засветилась на новых фото / коллаж: Главред, фото: instagram.com/alla_pugacheva_primadonna

Кратко:

  • Алла Пугачева засветилась на светском мероприятии в Лимассоле
  • Примадонна примерила необычный образ в стиле кэжуал

Российская певица Алла Пугачева после начала полномасштабной войны вместе с семьей покинула страну-оккупанта. Сейчас артистка живет на Кипре и в Израиле.

На днях Примадонна появилась на открытии салона красоты в Лимассоле. Фотографии с высокой гостьей появились на официальной странице заведения в Instagram.

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Для выхода в свет Пугачева выбрала необычный образ: она сменила прическу - уложила волосы на одну сторону волнами, приоткрыв висок. Алла Борисовна надела белую рубашку оверсайз, светлые укороченные джинсы с разрезами на коленях и серебристые кеды. На шее примадонны было колье-цепь с крупными звеньями.

Алла Пугачева
Алла Пугачева сейчас - Примадонна засветилась на новых фото / instagram.com/sensehouseofbeauty

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Алла Пугачева - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что в стране-оккупанте планировалось убийство Аллы Пугачевой. Покушение было связано с криминальным миром, в котором у артистки были покровители.

Также стало известно, что дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина, 11-летние двойняшки Гарри и Лиза, живут отдельно от родителей. Семья воссоединяется лишь пару раз в год.

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Кто такая Алла Пугачева

Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.

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