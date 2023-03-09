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Большой подарок дедушки-короля: дети принца Гарри официально стали принцем и принцессой

9 марта 2023, 21:11
Наследники герцогов Сассекских, с подачи Чарльза III, встали на линию престолонаследия.
Принц Гарри, Меган Маркл
Арчи и Лилибет Маунтбеттен-Виндзор, дети принца Гарри и Меган Маркл, официально стали принцем и принцессой / ua.depositphotos.com

Вопреки неоднократным заявлениям принца Гарри и Меган Маркл про их нежелание исполнять королевские обязанности дабы уберечь своих детей от этого груза и повышенного внимания, они не стали препятствовать тому, что король Чарльз III наделил их королевским титулом и внес в линию престолонаследования. Об этом стало известно на днях - информацию подтверждил официальный представитель герцогов Сассекских, сообщает DailyMail.

Согласно официальному сайту британской королевской семьи Арчи (2019 г.р.) и Лилибет (2021 г.р.) Маунтбеттен-Виндзор отныне будут зваться принц Арчи Сассекский и принцесса Лилибет Сассекская соответственно. Дети принца Гарри занимают шестую и седьмую позиции в порядке престолонаследования.

До смерти Елизаветы II Арчи и Лилибет могли претендовать лишь на титулы "лорда" и "леди", как и дети любого другого герцога. Арчи также мог получить "титул учтивости", например, графа Дамбартона - шотландский титул, который сейчас носит герцог Сассекский.

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Титулы принца и принцессы были невозможны для детей Меган Маркл и принца Гарри при жизни Елизаветы II, так как фактически они не принадлежали к прямой линии наследования престола. Восход Чарльза III на британский престол изменило эту картину. Тот факт, что дети герцогов Сассекских теперь официально признаны королевскими наследниками, сигнализирует о расположенности монарха к своему мятежному сыну даже после его скандальных интервью и мемуаров.

Отметим, ранее королевский эксперт заявил, что Меган Маркл была "удивлена и разочарована" тем, что у принца Гарри "было очень мало денег". Обсуждая неправильные представления герцогини о королевской семье, автор книги "Месть: Меган, Гарри и война между Виндзорами", назвал бывшую актрису "помешанной на деньгах".

Также стало известно, что от коронации Чарльза III массово отказываются знаменитости - лучшие британские артисты не желают выступать на торжественном мероприятии по различным причинам.

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