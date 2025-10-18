Укр
Читать на украинском
Больше в два раза: Лорак засветила свежее фото дочери

Алена Кюпели
18 октября 2025, 16:48
74
Запроданка Лорак поделилась свежим фото своей дочери Софии Налчаджиоглу.
Ани Лорак
Ани Лорак с дочерью Софией/ коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ани Лорак

Кратко:

  • Как сейчас выглядит дочь Лорак
  • Куда они сходили вместе

Российская певица Ани Лорак, которая предала Украину и продолжает молчать о войне в ее родной Украине, показала свежее фото дочери Софии, которую она родила от гражданина Турции - Мурата Налчаджиоглу.

Соответствующим фото запроданка поделилась на своей странице в Instagram.

видео дня

Поводом для фото стал концерт другого российского артиста, который поддерживает военное вторжение террориста-Путина в Украину - Сергея Лазарева. Певец презентовал новое шоу, на которое и попало семейство Лорак.

На фото видно, что дочь Лорак практически в два раза больше своей матери: в высоту и ширину. Она практически выгляди ровесницей почти 50-летней Лорак, несмотря на то, что ей всего 14 лет.

Дочь Лорак вымахала в девицу
Дочь Лорак вымахала в девицу / Фото Instagram/anilorak

В комментариях пользователи сети также обратили внимание на то, что девочка выглядит сильно взрослой. "Соня стала очень похожа на маму, и она даже по росту выше своей мамы", "Какая же она взрослая... ребенку 14 лет еще", - пишут в комментариях.

Как раньше выглядела дочь Лорак София
Как раньше выглядела дочь Лорак София / Фото Instagram/ani_lorak

К слову, на концерте также присутствовал и муж Лорак - йога инструктор Исаак Виджраку. Он всячески пытался влиться в тусовку фанатов Сергея Лазарева, но ему это не удалось.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Отметим, как сообщал Главред, певицу Ани Лорак поймали на плагиате музыкального клипа известной украинской певицы. Исполнительница Valeriya Force, которая заявила о желании участвовать в Национальном отборе на Евровидение-2026, обвинила запроданку в краже идеи ее видео.

А также Ани Лорак, которая сейчас находится во втором браке с испанцем Исааком Виджраку, стала посмешищем на своей новой родине - террористической России.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Ани Лорак

Ани Лорак – певица, бывшая Народная артистка Украины (лишена звания осенью 2024 года), которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, объясняя свою позицию "искусством вне политики". Лорак воспитывает дочь Софию (2011 г.р.) от первого брака. Весной 2025 сообщила, что вышла замуж во второй раз.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Ани Лорак новости шоу бизнеса
