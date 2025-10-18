Запроданка Лорак поделилась свежим фото своей дочери Софии Налчаджиоглу.

Ани Лорак с дочерью Софией/ коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ани Лорак

Российская певица Ани Лорак, которая предала Украину и продолжает молчать о войне в ее родной Украине, показала свежее фото дочери Софии, которую она родила от гражданина Турции - Мурата Налчаджиоглу.

Соответствующим фото запроданка поделилась на своей странице в Instagram.

Поводом для фото стал концерт другого российского артиста, который поддерживает военное вторжение террориста-Путина в Украину - Сергея Лазарева. Певец презентовал новое шоу, на которое и попало семейство Лорак.

На фото видно, что дочь Лорак практически в два раза больше своей матери: в высоту и ширину. Она практически выгляди ровесницей почти 50-летней Лорак, несмотря на то, что ей всего 14 лет.

Дочь Лорак вымахала в девицу / Фото Instagram/anilorak

В комментариях пользователи сети также обратили внимание на то, что девочка выглядит сильно взрослой. "Соня стала очень похожа на маму, и она даже по росту выше своей мамы", "Какая же она взрослая... ребенку 14 лет еще", - пишут в комментариях.

Как раньше выглядела дочь Лорак София / Фото Instagram/ani_lorak

К слову, на концерте также присутствовал и муж Лорак - йога инструктор Исаак Виджраку. Он всячески пытался влиться в тусовку фанатов Сергея Лазарева, но ему это не удалось.

Отметим, как сообщал Главред, певицу Ани Лорак поймали на плагиате музыкального клипа известной украинской певицы. Исполнительница Valeriya Force, которая заявила о желании участвовать в Национальном отборе на Евровидение-2026, обвинила запроданку в краже идеи ее видео.

А также Ани Лорак, которая сейчас находится во втором браке с испанцем Исааком Виджраку, стала посмешищем на своей новой родине - террористической России.

О персоне: Ани Лорак Ани Лорак – певица, бывшая Народная артистка Украины (лишена звания осенью 2024 года), которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, объясняя свою позицию "искусством вне политики". Лорак воспитывает дочь Софию (2011 г.р.) от первого брака. Весной 2025 сообщила, что вышла замуж во второй раз.

