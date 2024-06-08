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Синдром ломал ребра и душил: как болезнь изменила Селин Дион

Алена Кюпели
8 июня 2024, 12:31
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Селин Дион рассказала о жутких последствиях своего тяжелого заболевания.
Селин Дион вышла на сцену в пальто
Селин Дион редко появляется на публике / Коллаж Главред, фото Instagram/celinedion

Легендарная канадская и американская певица Селин Дион вынуждено завершила свою карьеру из-за тяжелого неизлечимого заболевания - синдрома ригидного человека.

Селин Дион рассказала, что у нее были настолько сильные мышечные спазмы, что в результате у нее были сломаны ребра.

Выступая в своем первом телеинтервью после постановки диагноза Ходе Котб на канале NBC News, Дион сказала: "Однажды у меня были сломаны ребра…" Котб спросила ее: "Спазмы могут сломать ребро?", и Дион кивнула в знак согласия.

видео дня

Дион также сказала, что когда она испытывает мышечные спазмы в горле, "это похоже на то, что кто-то тебя душит, как будто кто-то толкает твою гортань", и объяснила, что во время спазма она может говорить только на определенной высоте. "Но это может быть и в брюшной области, в позвоночнике, в рёбрах", — добавила она, описывая судороги в руках: "Судороги, но такие, что их не разблокируешь", - поделилась звезда.

Болезнь сильно изменила Селин Дион
Болезнь сильно изменила Селин Дион / Скриншот видео

В 2022 году у Дион диагностировали редкий и неизлечимый синдром, и ей пришлось приостановить живые выступления. Ранее она говорила, что это "вызывает трудности при ходьбе и не позволяет использовать голосовые связки, чтобы петь так, как она привыкла.

Кто такая Селин Дион

Селин Дион - канадская певица, автор песен, актриса и композитор. Родившаяся в многодетной семье в провинции Квебек, Дион в подростковом возрасте стала звездой во франкоязычном мире после того, как её менеджер и будущий муж Рене Анжелил заложил свой дом, чтобы профинансировать её первую запись.

Как пишет Википедия, в 1990 году она выпустила англоязычный альбом Unison и утвердилась как певица в Северной Америке и других англоязычных регионах мира.

В апрельском интервью Vogue France она сказала, что пять раз в неделю проходит физиотерапию и вокальную терапию. Она призналась в чувстве отчаяния, но также подтвердила, что снова пытается сделать певческую карьеру.

Полнометражный документальный фильм о ее болезни "Я: Селин Дион" выйдет на Prime Video 25 июня. Режиссер — Ирен Тейлор, номинированная на "Оскар" за фильм "Последний дюйм" 2009 года.

Полная версия интервью NBC выйдет в эфир 11 июня.

Болезнь Селин Дион

Напомним, в декабре 2022 года канадская певица Селин Дион заявила, что страдает от редчайшего неврологического расстройства, которое поражает лишь одного человека на миллион - синдрома ригидности или "синдрома скованного человека", при котором возникает общая скованность мышц.

Тогда певица выложила видеообращение к фанатам, в котором объявила о новом переносе концертов, и объяснила причину.

Ранее также Селин Дион показала, как выглядит сейчас: она выложила фотографии с сыновьями из Лас-Вегаса, где они вместе ходили на матч по хоккею. После игры Селин, 22-летний Рене-Шарль и 13-летние Эдди и Нельсон пообщались со спортсменами.

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